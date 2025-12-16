Movil - LB1A -
    diciembre 16, 2025 | 15:14
    “Diablo a la diabla” impacta al público en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La obra se presentó dentro del programa Salvemos los lunes de teatro del IPACULT

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con una respuesta entusiasta del público y una sala completamente atenta, la obra “Diablo a la diabla” se presentó con éxito la noche del lunes en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard, como parte del programa Salvemos los lunes de teatro, impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

    La puesta en escena, a cargo de la Compañía 1939 Teatro Norte, ofreció una pastorela poco convencional, en la que los tradicionales pastores fueron sustituidos por mineros, recurso narrativo que permitió una reflexión profunda sobre la realidad social, la memoria colectiva y la injusticia, inspirada en el contexto de la tragedia ocurrida en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila.

    El texto original, escrito por Edeberto “Pilo” Galindo, ganador del Premio Nacional de Pastorela de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2006, conserva la estructura clásica del género, pero la reinterpreta con un discurso crítico y contemporáneo que conectó de manera directa con el público juarense.

    La dirección estuvo a cargo del propio Galindo, en colaboración con Lluvia Herrera, logrando un montaje sólido, de gran carga emotiva y con una narrativa que mantuvo el interés del público a lo largo de la función.

    La presentación congregó a adolescentes y personas adultas, quienes reconocieron con aplausos la fuerza interpretativa del elenco y el mensaje social de la obra, que invita a la reflexión desde el lenguaje teatral.

    Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal y el IPACULT refrendan su compromiso de fortalecer la oferta cultural en Ciudad Juárez, así como de mantener vigente al teatro como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión colectiva.

