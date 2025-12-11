Deslumbra Zaikocirco en Festival de la Ciudad con función llena en el Auditorio Benito Juárez

Publicidad - LB2 -

El espectáculo surrealista cautivó al público juarense en una noche de circo y fantasía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una de las funciones más ovacionadas del Festival de la Ciudad 2025, el espectáculo Zaikocirco logró reunir a cientos de personas en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, donde ofreció una noche llena de color, poesía visual y destreza circense que deslumbró al público juarense.

La función, realizada la noche del miércoles 11 de diciembre, formó parte de la cartelera cultural impulsada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) en el marco del 366 aniversario de la fundación de la ciudad. El recinto se llenó por completo, reflejando el entusiasmo del público por este tipo de propuestas escénicas de alto nivel artístico.

Zaikocirco presentó una puesta en escena con tintes surrealistas y un lenguaje visual cuidadosamente construido. Sobre el escenario desfilaron seres fantásticos, rutinas tradicionales del circo reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea, y cuadros que fusionaron el arte callejero con elementos teatrales, generando momentos de asombro y conexión emocional con los asistentes.

Cada número provocó reacciones de sorpresa, aplausos y ovaciones. Para muchos, la presentación se consolidó como uno de los momentos más memorables del festival. La propuesta se distinguió por su capacidad para transformar el espacio escénico en un universo alterno que atrapó tanto a niñas y niños como a personas adultas.

Al concluir la función, Ogla Liset Olivas, encargada del despacho del IPACULT, agradeció al público por su asistencia y resaltó la calidad del espectáculo. Señaló que presentaciones como la de Zaikocirco reflejan la apuesta del instituto por promover el acceso a expresiones artísticas innovadoras y acercar el arte a todos los sectores de la comunidad.

Olivas también extendió una invitación a la ciudadanía para seguir participando en las actividades del Festival de la Ciudad, que se desarrolla de forma gratuita en distintos espacios hasta el próximo 14 de diciembre. La programación incluye teatro, música, danza y espectáculos multidisciplinarios.

Con esta presentación, Zaikocirco no solo fortaleció su vínculo con el público fronterizo, sino que refrendó el interés creciente por las artes escénicas en Ciudad Juárez, donde cada vez más habitantes buscan espacios culturales que celebren la imaginación, la creatividad y la identidad colectiva.

