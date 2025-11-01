Da a conocer IPACULT a las bandas seleccionadas para el concurso Éntrale al Rock 2025

Publicidad - LB2 -

Doce agrupaciones competirán en la quinta edición del certamen; la final será el 28 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció este sábado 1 de noviembre a las 12 bandas seleccionadas que participarán en la quinta edición del concurso “Éntrale al Rock 2025”, certamen que tiene como objetivo impulsar el talento musical local y ofrecer un escenario profesional a las agrupaciones emergentes de la frontera.

Tras una convocatoria con amplia participación, el comité organizador destacó la calidad, creatividad y diversidad de los proyectos recibidos. Las bandas que competirán por los primeros lugares en esta edición son: Goliatt, Molosh, Lux Cinerea, Rubia, Vitral, Los Paps, Amy & The Boys, Sonners, Presidente, Bloodhail, DSP y Beast Phemy.

El concurso culminará con su gran final el próximo 28 de noviembre, en una sede que será anunciada próximamente. En ese evento, las bandas tendrán la oportunidad de presentarse en vivo ante un jurado calificador, conformado por músicos, productores y profesionales de la escena local, quienes evaluarán criterios como ejecución musical, originalidad, composición y presencia escénica.

El primer lugar obtendrá un premio de 30 mil pesos, el segundo 20 mil pesos y el tercero 10 mil pesos, además de reconocimientos oficiales por su participación. Los organizadores resaltaron que más allá de los premios, el concurso representa una plataforma para que los grupos den a conocer su propuesta a un público más amplio y establezcan conexiones dentro del medio artístico local.

A través de sus redes sociales, el IPACULT dará seguimiento al desarrollo del certamen, compartiendo perfiles de las bandas, materiales audiovisuales y detalles logísticos de la final, para que la comunidad juarense pueda seguir de cerca la evolución del concurso y apoyar a sus proyectos favoritos.

“Éntrale al Rock” se ha consolidado desde su creación como un punto de encuentro para las nuevas generaciones del rock juarense, promoviendo la energía creativa y el espíritu colaborativo entre músicos locales, al tiempo que refuerza la identidad cultural de la ciudad a través de la música.

El IPACULT reiteró su compromiso con el desarrollo artístico independiente y con la creación de espacios incluyentes y de proyección real para la juventud creativa, en una frontera que históricamente ha sido semillero de propuestas musicales con identidad propia.

