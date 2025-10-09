Convocan al “Project Space Festival Juárez 2025, Operaciones Aleatorias”

Publicidad - LB2 -

El Project Space Festival Juárez 2025 invita a la comunidad fronteriza a participar en sus presentaciones artísticas bajo el concepto “Operaciones Aleatorias”, que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad con el propósito de redescubrir los espacios urbanos como expresiones de arte.

Ciudad Juárez, Chih .- La directora del evento, Gabriela Durán Barraza, explicó que este jueves, a las 3:33 de la tarde en la Nevería Acapulco, ubicada en las calles Vicente Guerrero y Perú, se llevará a cabo una dinámica que permitirá al público conocer, mediante un juego aleatorio, los lugares donde se realizarán performances y exhibiciones artísticas simultáneas.

El festival busca que el público se involucre con la ciudad y con el arte desde la sorpresa y el azar; solo al participar descubrirán dónde ocurre cada pieza, comentó.

Durán Barraza señaló que este encuentro se realiza cada dos años, con el fin de promover el arte contemporáneo y la creación cultural en la frontera.

El programa continuará el viernes 10 y sábado 11 de octubre a las 7:33 de la tarde, en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, donde se presentará una muestra de cine internacional, la obra de la artista invitada Andrea Huyoff —parte de su serie Enciclopedia de la Bella Durmiente— y una exhibición proveniente de Corea.

“Operaciones Aleatorias” propone jugar con el azar; por ello, las sedes de cada actividad se definen en tiempo real mediante dinámicas participativas, como el juego de lotería que hoy determinará el sitio del performance principal.

En esta primera jornada, los asistentes podrán intervenir en una pieza interactiva que transforma frases negativas en nuevos significados mediante anagramas y juegos de lenguaje. Es una especie de truco de magia, donde las palabras se reconfiguran para sanar o reinterpretar lo que incomoda, explicó la artista invitada Andrea Huyof.

Además de Huyoff, participan tres artistas locales con propuestas performáticas y visuales que invitan a reflexionar sobre el entorno urbano y las emociones cotidianas.

Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público.

