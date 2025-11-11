Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    noviembre 11, 2025 | 13:46
    InicioTelón

    Continúa el Festival Arte+Arte con música de guitarra y teatro este miércoles en el CMA

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El evento gratuito presentará un ensamble de guitarra clásica y una obra escénica con participación de estudiantes del Centro Municipal de las Artes.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) continúa con las actividades del Festival Arte+Arte, y este miércoles 12 de noviembre ofrecerá una jornada especial de música y teatro en el Centro Municipal de las Artes (CMA), con entrada gratuita para toda la comunidad.

    La programación iniciará a las 5:30 de la tarde con el ensamble de guitarra clásica “La guitarra a través de los siglos: De Bach hasta nuestros tiempos”, en el que participarán los músicos René Soltero, Dylan Saucedo, Nicolás Tristán y el profesor Francisco Ibarra. El concierto propone un recorrido sonoro desde la música barroca hasta composiciones contemporáneas, mostrando la evolución del instrumento y su riqueza expresiva a lo largo del tiempo.

    - Publicidad - HP1

    Más tarde, a las 6:30 de la tarde, el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro será escenario de la obra “¡Shhh!… Y nada más shhh”, dirigida por Adrián Urrutia Ramírez. La puesta en escena está conformada por dos actos: el primero, una muestra de pantomima clásica con dominio del punto fijo; y el segundo, una dinámica de teatro improvisado, donde las y los actores interpretarán escenas a partir de historias propuestas por el público asistente.

    El elenco está conformado por María Melanie Cardona Navarrete, Joel Oswaldo García Silva, Fátima Karime Torres Figueroa y Kevin Ariel Torres Hernández, estudiantes del CMA que presentarán estos trabajos como parte de sus exámenes semestrales, combinando su formación académica con una experiencia real frente al público.

    IPACULT destacó que el Festival Arte+Arte no solo es una plataforma de exhibición, sino también un espacio de aprendizaje y desarrollo escénico para las nuevas generaciones de artistas juarenses. Las actividades permiten a los jóvenes fortalecer su proyección artística, practicar la comunicación creativa y conectar con la comunidad a través del arte.

    El Gobierno Municipal reiteró su invitación a la ciudadanía para asistir a esta jornada cultural, apoyar el talento emergente local y disfrutar de una tarde en la que convergen la música, la actuación y la creatividad de quienes dan vida al arte en la ciudad.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 037 | Del delito a la justicia: cómo funciona el proceso penal en México con Luis Flores

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos del delito a la justicia: cómo funciona...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Invita IMJJ al evento “Cultura Rave”, una experiencia inmersiva de moda, arte y música

    La pasarela gratuita se realizará el 22 de noviembre en el Centro Cultural de...
    Juárez / El Paso

    Anuncian convocatoria para reconocer a elementos destacados de la SSPM y Seguridad Vial

    Premiarán con 50 mil pesos a seis agentes que hayan realizado labores sobresalientes durante...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.