Continúa el Festival Arte+Arte con música de guitarra y teatro este miércoles en el CMA

El evento gratuito presentará un ensamble de guitarra clásica y una obra escénica con participación de estudiantes del Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) continúa con las actividades del Festival Arte+Arte, y este miércoles 12 de noviembre ofrecerá una jornada especial de música y teatro en el Centro Municipal de las Artes (CMA), con entrada gratuita para toda la comunidad.

La programación iniciará a las 5:30 de la tarde con el ensamble de guitarra clásica “La guitarra a través de los siglos: De Bach hasta nuestros tiempos”, en el que participarán los músicos René Soltero, Dylan Saucedo, Nicolás Tristán y el profesor Francisco Ibarra. El concierto propone un recorrido sonoro desde la música barroca hasta composiciones contemporáneas, mostrando la evolución del instrumento y su riqueza expresiva a lo largo del tiempo.

Más tarde, a las 6:30 de la tarde, el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro será escenario de la obra “¡Shhh!… Y nada más shhh”, dirigida por Adrián Urrutia Ramírez. La puesta en escena está conformada por dos actos: el primero, una muestra de pantomima clásica con dominio del punto fijo; y el segundo, una dinámica de teatro improvisado, donde las y los actores interpretarán escenas a partir de historias propuestas por el público asistente.

El elenco está conformado por María Melanie Cardona Navarrete, Joel Oswaldo García Silva, Fátima Karime Torres Figueroa y Kevin Ariel Torres Hernández, estudiantes del CMA que presentarán estos trabajos como parte de sus exámenes semestrales, combinando su formación académica con una experiencia real frente al público.

IPACULT destacó que el Festival Arte+Arte no solo es una plataforma de exhibición, sino también un espacio de aprendizaje y desarrollo escénico para las nuevas generaciones de artistas juarenses. Las actividades permiten a los jóvenes fortalecer su proyección artística, practicar la comunicación creativa y conectar con la comunidad a través del arte.

El Gobierno Municipal reiteró su invitación a la ciudadanía para asistir a esta jornada cultural, apoyar el talento emergente local y disfrutar de una tarde en la que convergen la música, la actuación y la creatividad de quienes dan vida al arte en la ciudad.

