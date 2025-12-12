Cierra Festival de la Ciudad con gala “Ensamble vocal y lírico” en el CMA

Publicidad - LB2 -

La presentación se realizará este domingo a las 6:00 de la tarde como cierre de la edición 28 del festival cultural juarense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La vigésima octava edición del Festival de la Ciudad llegará a su cierre este domingo con la presentación “Ensamble vocal y lírico”, a cargo de Casa Rosa Studio y Corazón Lumen Producciones, programada para las 6:00 de la tarde en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

Con esta gala, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) concluye una jornada cultural que durante varios días ofreció a la comunidad una amplia variedad de expresiones artísticas, reafirmando el carácter del festival como un espacio de encuentro entre el arte, la identidad y la participación ciudadana.

Casa Rosa Studio, fundado por la maestra Jessica Peña Sánchez, soprano, docente y directora coral, se ha consolidado como un proyecto formativo enfocado en el desarrollo vocal y artístico de personas de distintas edades, promoviendo el canto como una herramienta de expresión y crecimiento personal.

El trabajo de este estudio ha contribuido a fortalecer la escena coral local, al generar procesos de aprendizaje basados en la disciplina, la sensibilidad artística y el trabajo colectivo, con una visión que integra la técnica vocal y la formación humana.

Por su parte, Corazón Lumen Producciones, creado por el maestro Eduardo Jasso en conjunto con Jessica Peña, ha impulsado la proyección de la música coral en diversos escenarios culturales de la ciudad, con propuestas que buscan acercar este género a nuevos públicos y fomentar la construcción de comunidad a través del arte.

La colaboración entre ambos proyectos se materializa en esta presentación, que busca resaltar el valor expresivo de la voz y su capacidad de generar experiencias artísticas significativas, en el marco de un festival que año con año conmemora la historia y el desarrollo cultural de Ciudad Juárez.

Durante su edición número 28, el Festival de la Ciudad ofreció una cartelera integrada por funciones de danza, teatro, ópera, circo y espectáculos multidisciplinarios, con la participación de artistas locales y nacionales, consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes de la frontera.

Con la gala “Ensamble vocal y lírico”, el festival se despide con una propuesta artística enfocada en la música vocal, cerrando un ciclo de actividades gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades y fortaleciendo el acceso a la cultura en espacios públicos de la ciudad.

