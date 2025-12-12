Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 12, 2025 | 15:45
    InicioTelón

    Cierra Festival de la Ciudad con gala “Ensamble vocal y lírico” en el CMA

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La presentación se realizará este domingo a las 6:00 de la tarde como cierre de la edición 28 del festival cultural juarense.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La vigésima octava edición del Festival de la Ciudad llegará a su cierre este domingo con la presentación “Ensamble vocal y lírico”, a cargo de Casa Rosa Studio y Corazón Lumen Producciones, programada para las 6:00 de la tarde en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

    Con esta gala, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) concluye una jornada cultural que durante varios días ofreció a la comunidad una amplia variedad de expresiones artísticas, reafirmando el carácter del festival como un espacio de encuentro entre el arte, la identidad y la participación ciudadana.

    - Publicidad - HP1

    Casa Rosa Studio, fundado por la maestra Jessica Peña Sánchez, soprano, docente y directora coral, se ha consolidado como un proyecto formativo enfocado en el desarrollo vocal y artístico de personas de distintas edades, promoviendo el canto como una herramienta de expresión y crecimiento personal.

    El trabajo de este estudio ha contribuido a fortalecer la escena coral local, al generar procesos de aprendizaje basados en la disciplina, la sensibilidad artística y el trabajo colectivo, con una visión que integra la técnica vocal y la formación humana.

    Por su parte, Corazón Lumen Producciones, creado por el maestro Eduardo Jasso en conjunto con Jessica Peña, ha impulsado la proyección de la música coral en diversos escenarios culturales de la ciudad, con propuestas que buscan acercar este género a nuevos públicos y fomentar la construcción de comunidad a través del arte.

    La colaboración entre ambos proyectos se materializa en esta presentación, que busca resaltar el valor expresivo de la voz y su capacidad de generar experiencias artísticas significativas, en el marco de un festival que año con año conmemora la historia y el desarrollo cultural de Ciudad Juárez.

    Durante su edición número 28, el Festival de la Ciudad ofreció una cartelera integrada por funciones de danza, teatro, ópera, circo y espectáculos multidisciplinarios, con la participación de artistas locales y nacionales, consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes de la frontera.

    Con la gala “Ensamble vocal y lírico”, el festival se despide con una propuesta artística enfocada en la música vocal, cerrando un ciclo de actividades gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades y fortaleciendo el acceso a la cultura en espacios públicos de la ciudad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Se entregan permisos provisionales para circulación de vehículos regularizados

    La Coordinación General de Seguridad Vial está entregando permisos provisionales para circular, a los...
    Estado

    Presentan importantes iniciativas legislativas en el Congreso del Estado de Chihuahua

    ¡Concluimos un periodo extraordinario en el Congreso del Estado de Chihuahua! Temas relevantes abordados para atender las necesidades de la ciudadanía. #Legislatura #CongresoChihuahua #Reformas
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.