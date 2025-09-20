Celebran con gran ambiente el Festival del Pachuco 2025

Publicidad - LB2 -

La música, el baile y la alegría se adueñaron anoche del salón La Fiesta, donde se llevó a cabo la jornada principal del Festival del Pachuco 2025, en honor a Germán Valdés “Tin Tan”, donde el recinto registró un lleno total, confirmando una vez más el arraigo que mantiene la figura del comediante y actor juarense en la memoria colectiva.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento, organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), reunió a familias enteras, jóvenes, personas mayores y aficionados del estilo pachuco que acudieron vestidos con trajes elegantes, sombreros anchos y la energía necesaria para disfrutar de una velada inolvidable.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este festival busca mantener viva la memoria de “Tin Tan” y, al mismo tiempo, fortalecer la identidad cultural de Juárez, ciudad que lo vio crecer y que lo reconoce como uno de sus más grandes representantes artísticos.

Recordó que Germán Valdés no solo marcó una época en el cine mexicano con su carisma y estilo inconfundible, sino que también convirtió la figura del pachuco en un símbolo cultural que ha trascendido generaciones.

El programa artístico mantuvo el ritmo de principio a fin con la participación de Grupo Moka, el show de Carlos “El Capi” Noriega, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Norte, el grupo Órale Carnal, las coreografías del Grupo Pachucos Independientes, Pachucos 656 y la música de Los Lagartos, quienes pusieron a bailar a todos los asistentes con su energía contagiosa.

El ambiente fue festivo y familiar, con un público que no solo aplaudió las presentaciones, sino que también celebró la herencia cultural de “Tin Tan”, ícono del cine de oro mexicano y símbolo de identidad para Ciudad Juárez.

La pista de baile permaneció llena durante gran parte de la noche, con parejas que recrearon el estilo pachanguero que caracterizó al actor en sus películas.

El Festival del Pachuco, que este año celebra su tercera edición, forma parte de las actividades conmemorativas del aniversario del nacimiento de Germán Valdés, reafirmando el orgullo juarense hacia uno de sus artistas más entrañables y manteniendo viva la chispa de una época que marcó profundamente la cultura popular mexicana.

