Celebran cierre del Festival Arte+Arte con talento de estudiantes del CMA

El evento final mostró el avance académico de música y teatro con apoyo docente y gran respuesta del público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con un programa que combinó música en vivo, teatro y una destacada participación estudiantil, concluyó este sábado el Festival Arte+Arte, organizado por el Centro Municipal de las Artes (CMA). La jornada final tuvo lugar en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro, donde alumnos y docentes compartieron los resultados del trabajo desarrollado a lo largo del semestre, en un evento que también representó el cierre académico para varias carreras artísticas.

El ensamble inicial estuvo a cargo de los estudiantes Pedro Espinoza, Nicolás Tristán y Esmeralda Villalobos, pertenecientes a la carrera de Música, quienes presentaron el proyecto “Crossroad Motown” acompañados por los profesores Nicolás Rodríguez y Jaime Villarreal. El repertorio, compuesto por temas como Nana, Saturn, What’s Going On, Ain’t No Sunshine y The Thrill is Gone, fue interpretado con una técnica cuidada y una emotividad que captó la atención de los asistentes.

La programación continuó con la puesta en escena Cantos trágicos, una propuesta teatral dirigida por Alicia Jiménez Meza y Adrián Urrutia Ramírez, que involucró a estudiantes de la carrera de Teatro en un montaje que evidenció la madurez actoral alcanzada en el semestre. El elenco, conformado por Camila Alejandra Ayabar Romo, Flor Fernanda Hernández Anguiano, Leonardo Hernández Fernández, Azul Camila Rodríguez Lara, María Melanie Cardona Navarrete, Joel Oswaldo García Silva, Fátima Karime Torres Figueroa y Kevin Ariel Torres Hernández, ofreció una presentación caracterizada por la intensidad dramática y el trabajo colaborativo.

Este evento no sólo representó un escaparate artístico, sino también una evaluación académica, ya que las presentaciones fueron parte del proceso de exámenes finales del CMA. Las muestras permitieron observar tanto el avance técnico de los estudiantes como el acompañamiento pedagógico de sus maestros, en un ejercicio que articula la formación profesional con la exhibición pública del arte.

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) reconoció la labor del CMA al consolidar un espacio como Arte+Arte, que fomenta el desarrollo integral del talento joven en un entorno de cercanía con la comunidad. La institución subrayó que este festival ha logrado establecerse como una plataforma que fortalece la identidad cultural de la ciudad y vincula el proceso educativo con la experiencia escénica real.

Además, el IPACULT agradeció la participación de todos los involucrados en la organización y ejecución del festival, resaltando el compromiso mostrado tanto por estudiantes como por el cuerpo docente. La institución también reiteró la invitación a la ciudadanía para seguir respaldando las expresiones artísticas locales, reconociendo el arte como un eje fundamental en la vida pública de Ciudad Juárez.

Con este cierre, el Festival Arte+Arte no sólo concluye su edición 2025, sino que deja testimonio del crecimiento de una comunidad artística en formación, que encuentra en estos espacios una vía para compartir su proceso y reafirmar el valor de la educación artística en la región fronteriza.

