Celebra arte juarense la vida y la memoria con exposición “Ofrenda de Ciudad” en el MAHCH

La muestra colectiva estará abierta hasta el 26 de noviembre con obras de artistas locales sobre el Día de Muertos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un diálogo entre la tradición ancestral y el arte contemporáneo, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) inauguró este sábado 1 de noviembre la exposición colectiva “Ofrenda de Ciudad. Arte local en torno al Día de Muertos”, una propuesta impulsada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) que reúne obras de artistas urbanos locales con una visión sensible sobre la memoria, la identidad y la vida.

La muestra, integrada por piezas que van desde la pintura hasta las instalaciones plásticas, transforma el museo en un espacio para la reflexión estética y cultural sobre una de las celebraciones más emblemáticas de México. Cada obra funciona como una ofrenda simbólica, una manera de rendir homenaje a quienes han partido, desde una mirada profundamente juarense.

Durante el evento de apertura, la directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó la importancia de crear espacios de expresión artística que dialoguen con las tradiciones populares y que, al mismo tiempo, fortalezcan el tejido cultural de la frontera. “Queremos seguir colaborando con artistas, empresas y promotores culturales para generar una agenda artística que invite a las familias juarenses y a nuestros vecinos de El Paso a disfrutar de la cultura en todos sus espacios”, señaló.

La funcionaria enfatizó que esta exposición no solo representa un homenaje al Día de Muertos, sino también una afirmación de la identidad colectiva de Ciudad Juárez, al abrir un espacio para la participación activa de creadores locales que exploran, desde lo visual, temas de pertenencia, pérdida y memoria. La intención, añadió, es construir puentes entre generaciones a través del arte.

Ofrenda de Ciudad permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de noviembre, con entrada libre. La exposición busca atraer a un público diverso, desde familias hasta estudiantes y visitantes interesados en conocer cómo las expresiones artísticas actuales reinterpretan las tradiciones mexicanas con un lenguaje visual fresco y accesible.

Con este esfuerzo, el IPACULT reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura juarense, apostando por una agenda que integra talento local y celebraciones identitarias. La exposición se suma a una serie de actividades impulsadas en la ciudad con motivo del Día de Muertos, que refuerzan el papel del arte como herramienta para la conexión emocional, histórica y comunitaria.

El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal se ubica en el parque del mismo nombre, y abre sus puertas de martes a domingo con acceso gratuito, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la ciudadanía y la cultura viva de la frontera.

