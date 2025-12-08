Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 8, 2025 | 11:37
    InicioTelón

    Cautiva recital “A dos guitarras, Alumno/Maestro” a público juarense en el MAHCH

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El concierto ofreció un diálogo musical entre generaciones en el marco del Festival de la Ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una noche cargada de sensibilidad artística y conexión intergeneracional, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) fue escenario del recital “A dos guitarras, Alumno/Maestro”, como parte de la programación del 28º Festival de la Ciudad. El evento reunió al maestro César Aquino y a su alumno Daniel Vázquez, quienes ofrecieron una velada musical que destacó por su calidad interpretativa y profundidad emocional.

    Ante un público que llenó el recinto, el concierto puso en escena no solo la destreza técnica de los guitarristas, sino también la relación formativa que se construye a través de la música. La presentación incluyó piezas que reflejan el trayecto individual de ambos músicos, así como momentos compartidos que hicieron evidente la química artística desarrollada en años de enseñanza y aprendizaje.

    - Publicidad - HP1

    Uno de los momentos más ovacionados de la noche fue la interpretación conjunta de “Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla, obra emblemática del repertorio contemporáneo latinoamericano. Con ejecución precisa y expresividad profunda, los músicos lograron conectar con la audiencia en un nivel íntimo, sellando una presentación que celebró tanto la tradición como la renovación en la música de concierto.

    El recital también funcionó como una muestra del impacto positivo que tiene la formación artística en el desarrollo de talento local. La interacción entre maestro y alumno puso en valor el papel de la enseñanza musical como camino para la construcción de identidad, sensibilidad y comunidad.

    Al término de la presentación, Ogla Liset Olivas, encargada del despacho del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), agradeció a los intérpretes por su contribución al festival y por compartir con el público juarense un recital que reafirma el valor de la cultura en el ámbito local. Reconoció también la presencia de los asistentes y los invitó a continuar participando en las actividades gratuitas que ofrece el festival.

    Con eventos como “A dos guitarras”, el Festival de la Ciudad refuerza su compromiso con la promoción del talento regional y con la creación de espacios de encuentro entre generaciones de artistas y públicos diversos. La programación continuará en distintos puntos de la ciudad, celebrando 366 años de historia de Ciudad Juárez con propuestas artísticas que impulsan el patrimonio cultural y la identidad fronteriza.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Parral

    Entrega Gobernador en Parral viviendas térmicas a personas en condición de vulnerabilidad

    No titubeamos en poner de nuestra parte para este proyecto, dijo el gobernador Corral
    Juárez / El Paso

    Reúne 4to Torneo de Ajedrez a más de 230 participantes en Biblioteca Bonanza Biné

    El evento promovido por la Dirección de Educación fortaleció la convivencia familiar y el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.