Cautiva recital “A dos guitarras, Alumno/Maestro” a público juarense en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

El concierto ofreció un diálogo musical entre generaciones en el marco del Festival de la Ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una noche cargada de sensibilidad artística y conexión intergeneracional, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) fue escenario del recital “A dos guitarras, Alumno/Maestro”, como parte de la programación del 28º Festival de la Ciudad. El evento reunió al maestro César Aquino y a su alumno Daniel Vázquez, quienes ofrecieron una velada musical que destacó por su calidad interpretativa y profundidad emocional.

Ante un público que llenó el recinto, el concierto puso en escena no solo la destreza técnica de los guitarristas, sino también la relación formativa que se construye a través de la música. La presentación incluyó piezas que reflejan el trayecto individual de ambos músicos, así como momentos compartidos que hicieron evidente la química artística desarrollada en años de enseñanza y aprendizaje.

- Publicidad - HP1

Uno de los momentos más ovacionados de la noche fue la interpretación conjunta de “Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla, obra emblemática del repertorio contemporáneo latinoamericano. Con ejecución precisa y expresividad profunda, los músicos lograron conectar con la audiencia en un nivel íntimo, sellando una presentación que celebró tanto la tradición como la renovación en la música de concierto.

El recital también funcionó como una muestra del impacto positivo que tiene la formación artística en el desarrollo de talento local. La interacción entre maestro y alumno puso en valor el papel de la enseñanza musical como camino para la construcción de identidad, sensibilidad y comunidad.

Al término de la presentación, Ogla Liset Olivas, encargada del despacho del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), agradeció a los intérpretes por su contribución al festival y por compartir con el público juarense un recital que reafirma el valor de la cultura en el ámbito local. Reconoció también la presencia de los asistentes y los invitó a continuar participando en las actividades gratuitas que ofrece el festival.

Con eventos como “A dos guitarras”, el Festival de la Ciudad refuerza su compromiso con la promoción del talento regional y con la creación de espacios de encuentro entre generaciones de artistas y públicos diversos. La programación continuará en distintos puntos de la ciudad, celebrando 366 años de historia de Ciudad Juárez con propuestas artísticas que impulsan el patrimonio cultural y la identidad fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.