Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    noviembre 14, 2025 | 15:55
    InicioTelón

    Brillan danza contemporánea y clásica en el CMA durante el festival ArteArte

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Estudiantes del CMA presentaron coreografías como parte del programa cultural municipal.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Municipal de las Artes (CMA) se convirtió en escenario del talento joven juarense con la presentación de danza clásica y contemporánea, en el marco del festival ArteArte que organiza el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT). Las funciones formaron parte de la muestra académica de los talleres impartidos en esta institución cultural.

    Durante la presentación, el público pudo disfrutar de diversas coreografías interpretadas por estudiantes de la Licenciatura en Danza Contemporánea del CMA, así como de la Licenciatura en Danza Clásica. Las piezas escénicas fueron resultado del trabajo formativo que el alumnado ha desarrollado a lo largo del ciclo escolar, bajo la guía de docentes especializados en técnica, expresión corporal y composición coreográfica.

    - Publicidad - HP1

    Las presentaciones se realizaron en las instalaciones del CMA, donde familiares, docentes y miembros de la comunidad cultural acudieron a presenciar el talento de las y los jóvenes bailarines. El programa incluyó una variedad de estilos y propuestas coreográficas que combinaron elementos tradicionales con técnicas contemporáneas, destacando la preparación académica y artística de los participantes.

    Autoridades del IPACULT señalaron que el festival ArteArte tiene como propósito dar visibilidad a los proyectos culturales que se gestan en la ciudad, además de ofrecer espacios para la expresión artística y el fortalecimiento de la formación profesional en las artes. El festival contempla presentaciones de música, teatro, artes visuales, danza y literatura a lo largo del mes de noviembre.

    Por su parte, la dirección del CMA destacó la importancia de que el alumnado participe en estos espacios escénicos como parte de su proceso académico y de profesionalización. “Este tipo de eventos permiten que los estudiantes enfrenten el escenario, desarrollen presencia escénica y compartan su trabajo con el público, lo cual es esencial en su formación como artistas”, mencionaron.

    El festival ArteArte continuará con actividades abiertas al público en distintos recintos culturales de la ciudad. El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a sumarse a estas jornadas culturales que tienen como objetivo acercar el arte a todos los sectores de la población y reconocer el talento local en sus distintas disciplinas.

    Imagen sugerida para la nota

    Estudiantes del CMA presentan danza contemporánea y clásica en el festival ArteArte
    Estudiantes del Centro Municipal de las Artes presentaron coreografías como parte del festival ArteArte en Ciudad Juárez.
    Foto: Gobierno Municipal de Juárez

    ¿Te gustaría integrar esta nota en un boletín cultural o calendario de eventos? Puedo ayudarte con el formato.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 023 | La Toscana Diseño Floral: Un detalle para el alma con Laura Carrasco

    A compaña a Mayra Machuca en una conversación franca y de frente con Laura...
    EN VIVO MARTES 7:00P
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Apoyarán alumnos del CECATI 199 y CBTIS 269 en limpieza de la colonia Juanita Luna

    Estudiantes participarán en jornada ambiental este sábado como parte de actividades comunitarias. Ciudad Juárez, Chih....
    Juárez / El Paso

    Realiza Ecología cruzada por el reciclaje en El Mezquital

    Vecinos participaron en la entrega de materiales reutilizables y actividades de concientización. Ciudad Juárez, Chih....
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.