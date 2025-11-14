Brillan danza contemporánea y clásica en el CMA durante el festival ArteArte

Publicidad - LB2 -

Estudiantes del CMA presentaron coreografías como parte del programa cultural municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Municipal de las Artes (CMA) se convirtió en escenario del talento joven juarense con la presentación de danza clásica y contemporánea, en el marco del festival ArteArte que organiza el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT). Las funciones formaron parte de la muestra académica de los talleres impartidos en esta institución cultural.

Durante la presentación, el público pudo disfrutar de diversas coreografías interpretadas por estudiantes de la Licenciatura en Danza Contemporánea del CMA, así como de la Licenciatura en Danza Clásica. Las piezas escénicas fueron resultado del trabajo formativo que el alumnado ha desarrollado a lo largo del ciclo escolar, bajo la guía de docentes especializados en técnica, expresión corporal y composición coreográfica.

Las presentaciones se realizaron en las instalaciones del CMA, donde familiares, docentes y miembros de la comunidad cultural acudieron a presenciar el talento de las y los jóvenes bailarines. El programa incluyó una variedad de estilos y propuestas coreográficas que combinaron elementos tradicionales con técnicas contemporáneas, destacando la preparación académica y artística de los participantes.

Autoridades del IPACULT señalaron que el festival ArteArte tiene como propósito dar visibilidad a los proyectos culturales que se gestan en la ciudad, además de ofrecer espacios para la expresión artística y el fortalecimiento de la formación profesional en las artes. El festival contempla presentaciones de música, teatro, artes visuales, danza y literatura a lo largo del mes de noviembre.

Por su parte, la dirección del CMA destacó la importancia de que el alumnado participe en estos espacios escénicos como parte de su proceso académico y de profesionalización. “Este tipo de eventos permiten que los estudiantes enfrenten el escenario, desarrollen presencia escénica y compartan su trabajo con el público, lo cual es esencial en su formación como artistas”, mencionaron.

El festival ArteArte continuará con actividades abiertas al público en distintos recintos culturales de la ciudad. El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a sumarse a estas jornadas culturales que tienen como objetivo acercar el arte a todos los sectores de la población y reconocer el talento local en sus distintas disciplinas.

Foto: Gobierno Municipal de Juárez

