Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 12, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 12, 2025 | 21:23
    InicioTelón

    Asistieron más de 300 de personas a la proyección de El Exorcista en el MAHCH

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con una afluencia de más de 300 personas, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) logró una exitosa jornada cinematográfica con la proyección del clásico del terror El Exorcista en el jardín del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), como parte del programa Ciclos de Cine.

    Ciudad Juárez, Chih .- El público juarense respondió con entusiasmo a la convocatoria y disfrutó de una experiencia al aire libre que combinó cine, convivencia y cultura en un ambiente familiar.

    Muchos asistentes llevaron sus propias sillas, cobijas y alimentos, mientras otros aprovecharon la venta de comida y bebidas disponible en el lugar.

    - Publicidad - HP1

    La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que la gran participación ciudadana confirma el interés por actividades culturales que promuevan la apropiación de los espacios públicos y el disfrute del séptimo arte en comunidad.

    “Ciclos de Cine busca acercar el cine a todos los rincones de la ciudad, creando momentos de encuentro y convivencia en un entorno accesible y seguro”, señaló la funcionaria.

    La función de El Exorcista —película de clasificación C, dirigida por William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blatty— marcó el inicio de una temporada dedicada al cine de terror, que continuará durante todo el mes de octubre con proyecciones de El despertar del diablo, El resplandor y Halloween.

    El IPACULT reiteró su invitación al público a seguir participando en estas actividades gratuitas que fortalecen el tejido social, impulsan el acceso a la cultura y mantienen viva la magia del cine en los espacios emblemáticos de Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Visita Claudia Sheinbaum a damnificados por las lluvias en Puebla, Veracruz e Hidalgo

    Informó, a través de un video en sus redes sociales, que las Fuerzas Armadas...
    Estado

    Otorga Fodarch 400 mil pesos en premios a artesanos ganadores del 28° Concurso Regional de Cerámica de Mata Ortiz

    Un total de 26 alfareros chihuahuenses fueron premiados por Fomento y Desarrollo Artesanal del...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.