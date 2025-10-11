Asistieron más de 300 de personas a la proyección de El Exorcista en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

Con una afluencia de más de 300 personas, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) logró una exitosa jornada cinematográfica con la proyección del clásico del terror El Exorcista en el jardín del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), como parte del programa Ciclos de Cine.

Ciudad Juárez, Chih .- El público juarense respondió con entusiasmo a la convocatoria y disfrutó de una experiencia al aire libre que combinó cine, convivencia y cultura en un ambiente familiar.

Muchos asistentes llevaron sus propias sillas, cobijas y alimentos, mientras otros aprovecharon la venta de comida y bebidas disponible en el lugar.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que la gran participación ciudadana confirma el interés por actividades culturales que promuevan la apropiación de los espacios públicos y el disfrute del séptimo arte en comunidad.

“Ciclos de Cine busca acercar el cine a todos los rincones de la ciudad, creando momentos de encuentro y convivencia en un entorno accesible y seguro”, señaló la funcionaria.

La función de El Exorcista —película de clasificación C, dirigida por William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blatty— marcó el inicio de una temporada dedicada al cine de terror, que continuará durante todo el mes de octubre con proyecciones de El despertar del diablo, El resplandor y Halloween.

El IPACULT reiteró su invitación al público a seguir participando en estas actividades gratuitas que fortalecen el tejido social, impulsan el acceso a la cultura y mantienen viva la magia del cine en los espacios emblemáticos de Ciudad Juárez.

