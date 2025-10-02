Anuncian convocatoria de altares y catrinas para el Festival Tradiciones de Vida y Muerte

Publicidad - LB2 -

La directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Myrna Judith Barajas Martínez, anunció en conferencia de prensa el lanzamiento de dos convocatorias para participar en el Concurso de Altares y el Concurso de Catrinas, actividades que formarán parte del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte 2025

Ciudad Juárez, Chih .- El festival se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre en el corredor del Centro Histórico de la ciudad.

El Concurso de Altares está dirigido a instituciones educativas de todos los niveles, asociaciones civiles, comunidades religiosas, colectivos artísticos y ciudadanía en general. Los altares deberán inspirarse en la tradición mexicana y rendir homenaje a una persona fallecida.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre a las 03:00 de la tarde, a través de un registro en línea en https://forms.gle/9N1WYJ8vw2jiKcoq8

Los ganadores recibirán premios de 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Por su parte, el Concurso de Catrinas contempla dos categorías: de 5 a 12 años y de 13 años en adelante y deberá de hacerse en la siguiente liga: https://forms.gle/Lt9cLfwePaXjS8s98

La caracterización deberá estar inspirada en el personaje de “La Catrina” de José Guadalupe Posada. Se calificará la creatividad, originalidad y personificación.

Entre los premios se incluyen estímulos económicos que van desde mil 500 hasta 8 mil pesos, además de becas para talleres de arte.

Durante la presentación también se dio a conocer el Ciclo de Cine de Terror al Aire Libre, que se realizará en los jardines del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) todos los viernes de octubre a las 08:00 de la noche, con acceso gratuito.

El programa contempla la proyección de clásicos del género como El Exorcista, El Despertar del Diablo, El Resplandor y Halloween.

Con estas actividades, el IPACULT busca fortalecer las tradiciones mexicanas, fomentar la participación ciudadana y ofrecer espacios culturales gratuitos para toda la comunidad juarense.

