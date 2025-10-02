Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 2, 2025 | 15:37
    octubre 2, 2025 | 15:37
    InicioTelón

    Anuncian convocatoria de altares y catrinas para el Festival Tradiciones de Vida y Muerte

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Myrna Judith Barajas Martínez, anunció en conferencia de prensa el lanzamiento de dos convocatorias para participar en el Concurso de Altares y el Concurso de Catrinas, actividades que formarán parte del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte 2025

    Ciudad Juárez, Chih .- El festival se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre en el corredor del Centro Histórico de la ciudad.

    El Concurso de Altares está dirigido a instituciones educativas de todos los niveles, asociaciones civiles, comunidades religiosas, colectivos artísticos y ciudadanía en general. Los altares deberán inspirarse en la tradición mexicana y rendir homenaje a una persona fallecida.

    - Publicidad - HP1

    La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre a las 03:00 de la tarde, a través de un registro en línea en https://forms.gle/9N1WYJ8vw2jiKcoq8

    Los ganadores recibirán premios de 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

    Por su parte, el Concurso de Catrinas contempla dos categorías: de 5 a 12 años y de 13 años en adelante y deberá de hacerse en la siguiente liga: https://forms.gle/Lt9cLfwePaXjS8s98

    La caracterización deberá estar inspirada en el personaje de “La Catrina” de José Guadalupe Posada. Se calificará la creatividad, originalidad y personificación.

    Entre los premios se incluyen estímulos económicos que van desde mil 500 hasta 8 mil pesos, además de becas para talleres de arte.

    Durante la presentación también se dio a conocer el Ciclo de Cine de Terror al Aire Libre, que se realizará en los jardines del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) todos los viernes de octubre a las 08:00 de la noche, con acceso gratuito.

    El programa contempla la proyección de clásicos del género como El Exorcista, El Despertar del Diablo, El Resplandor y Halloween.

    Con estas actividades, el IPACULT busca fortalecer las tradiciones mexicanas, fomentar la participación ciudadana y ofrecer espacios culturales gratuitos para toda la comunidad juarense.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    ADN TV

    LOS ANALISTAS 042 | Claudia Sheinbaum en Juárez

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Juárez está en el centro...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Arranca hoy el Bazar Librero y otros Artilugios en Plaza de Las Américas

    El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en coordinación con la...
    Juárez / El Paso

    Anuncia Municipio varias actividades por el mes rosa

    Octubre es reconocido como el mes de la lucha contra el cáncer de mama...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.