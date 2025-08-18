Voto Electrónico.

Publicidad - LB2 -

El uso de nuevas tecnologías puede simplificar y optimizar los procesos electorales, ofreciendo rapidez, fluidez y propiciando una mayor participación ciudadana sobre todo al ejercer el voto el día de las elecciones.

Garantizar el voto ciudadano libre, secreto, personal y directo es un punto medular en cualquier sistema político que se diga democrático. En el caso de México toda reforma electoral será progresiva si, y solo si, se avanza en el sentido de promover y perfeccionar elecciones libres y confiables.

- Publicidad - HP1

El sistema electoral mexicano actual, su organización y sus reglas están basadas en la histórica desconfianza ciudadana. Desde la revolución de la Noria, la revolución maderista, las luchas cívicas ciudadanas de la segunda mitad del siglo XX o el conflicto post electoral del año 2006; el reclamo de elecciones limpias y respeto al sufragio ha resultado determinante en la configuración de nuevas realidades políticas y sociales.

La credencial para votar, el padrón y lista nominal de electores, la conformación de un órgano electoral autónomo, la representación de todos los partidos pero sobre todo la ciudadanización del proceso electoral al incorporar funcionarios de casilla a través de la letra de su apellido y un sorteo público para que ellos reciban, clasifiquen y cuenten los votos, son elementos creados que responden a esa búsqueda histórica de respeto a la voluntad popular.

No obstante, la abstención ciudadana el día de las votaciones es muy considerable y varía de acuerdo al tipo de elección. El desinterés por acudir a las urnas hace que se gasten miles de millones de pesos en recursos humanos y materiales para organizar elecciones a las que millones de empadronados y credencializados jamás acuden.

Además, cada vez es más difícil conformar las mesas directivas de casilla pues pocos ciudadanos están dispuestos a ocuparse un domingo y capacitaciones previas para colaborar en una larguísima, tediosa y muchas veces problemática jornada electoral.

En países como Bélgica, Brasil o los Estados Unidos de América, el voto emitido a través de metodologías e instrumentos electrónicos es parte ordinaria de sus jornadas electorales.

Otros países han ensayado el voto electrónico con resultados y quejas diversas, sin que se pueda decir que descarten su implementación, más bien la mayoría de ellos se encuentran en un proceso de adecuación y perfeccionamiento.

Por otra parte en el caso de Alemania desde 2009 el uso de urnas electrónicas es inconstitucional en razón de que solo es posible auditarlas por parte de personal técnico especializado.

El problema del voto electrónico radica en que es complicado garantizar la secrecía, el riesgo de sabotaje o infiltración en los sistemas informáticos siempre es latente y la idea de manipulación del software o urna electrónica permea en los electores y conduce a conflictos entre partidos y contrincantes políticos.

En México estados como Coahuila y en menor medida Jalisco ya implementan urnas electrónicas en elecciones constitucionales, Chihuahua y la Ciudad de México ya lo hacen en mecanismos de participación ciudadana como presupuestos participativos y consultas populares. En ningún caso han trascendido inconvenientes de grave relevancia.

En las elecciones de 2024 el Instituto Nacional Electoral utilizó 71 urnas electrónicas 7.0 con escáner para credencial y pantalla táctil en casillas especiales de la Ciudad de México y Nuevo León. Este modelo de voto electrónico es práctico y fundamentalmente confiable.

La tecnología de voto electrónico, al menos de manera presencial, es un medio que puede ser aprovechado para brindar mayor certeza a los resultados electorales y no al revés. México podría, de contarse con el interés y la voluntad política, en un ejemplo internacional de prácticas innovadoras en este sentido.

El voto electrónico viene también a estimular la participación de una ciudadanía cada vez más apática pues de aplicarse adecuadamente facilita el ejercicio del sufragio y disminuye tiempo, recursos y esfuerzo de los funcionarios de casilla.

La Democracia no puede detenerse sin que ello implique riesgos de retroceder, la tecnología es inherente a los cambios sociales y debe adoptarse en aras de mejorar en este caso los procesos electorales. La clave es garantizar el voto libre de coacción clientelar.

“Pero hágase todo con decoro y orden.”

(1Corintios 14:40)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.