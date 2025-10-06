Un año de gobierno con rostro de mujer

Publicidad - LB2 -

Este domingo, el Zócalo capitalino será testigo de un hecho histórico: la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rendirá su informe por su primer año al frente del país. Un año que ha significado no solo continuidad en la transformación nacional, sino también la confirmación de que el poder ejercido con visión de mujer puede ser firme, humano y transformador.

En Chihuahua lo hemos vivido de manera cercana. En su última visita a Ciudad Juárez, la presidenta reafirmó su compromiso con nuestro estado, con un mensaje claro: mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses y trabajar coordinadamente en la rehabilitación de las carreteras federales. Esa coordinación es vital, porque durante años hemos visto cómo la infraestructura se deterioraba mientras se acumulaban promesas. Hoy, por primera vez, vemos acciones concretas.

No es menor el impacto de los Programas para el Bienestar en nuestra tierra: casi un millón de personas en Chihuahua reciben apoyos sociales, lo que representa una inversión de más de 25 mil 600 millones de pesos. Esta cifra, más allá de los números, se traduce en comida en la mesa, en oportunidades de estudio, en un respiro para las familias más vulnerables.

Su encuentro con más de 13 mil juarenses fue también un espacio de cercanía y de mensaje solidario hacia nuestros paisanos en Estados Unidos. Porque gobernar con perspectiva humana también significa reconocer a quienes han tenido que migrar y siguen siendo parte esencial de nuestra nación.

En términos de infraestructura, los compromisos anunciados son de gran calado: la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes que concluirá en diciembre; la modernización de la Chihuahua-Guaymas; la entrega de un equipo de pavimentación y una planta de asfalto permanente para el estado; 16 caminos artesanales en la Sierra Tarahumara; la modernización de la aduana en Ciudad Juárez; la construcción de escuelas, universidades y hospitales que responden a necesidades históricamente ignoradas.

A esto se suma un ambicioso programa de vivienda: 31 mil casas nuevas, entre el Infonavit y la Conavi, además de los beneficios directos para 346 mil familias con créditos FOVISSSTE.

Cada anuncio refleja una visión clara: la transformación no es un discurso, es una acción cotidiana que llega a la gente. Y es importante subrayarlo: este primer informe no es solo una rendición de cuentas, es también el recordatorio de que México ya cambió. Que hoy nuestras hijas puedan crecer sabiendo que una mujer gobierna con firmeza y resultados.

Claudia Sheinbaum no solo está marcando un nuevo rumbo en la historia nacional, también está dejando huella en Chihuahua, un estado que durante años reclamó atención y que hoy comienza a ver cómo los compromisos se convierten en obras, programas y bienestar.

Este domingo, cuando la presidenta hable desde el Zócalo, no solo escucharemos un informe: presenciaremos la confirmación de que la transformación tiene rostro de mujer, y que ese rostro mira de frente a los retos de Chihuahua y de todo México.

Brenda Ríos Orgullosa Chihuahuense. Amo y respeto la naturaleza. Soy mamá de Alex Benjamin, Austria Camila y esposa de Alex LeBaron. Mi pasión siempre ha sido el servicio público/civil, me inspira luchar por grandes causas que cambien el mundo. Empresaria agrícola y consultora ambiental.