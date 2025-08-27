Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 27, 2025 | 7:51
    InicioPlumas

    Topos en la Niebla

    Plumas

    Publicado el

    POR Raúl Ruiz
    Publicidad - LB2 -

    En Chihuahua, tierra de coyunturas y coyotes, los exgobernadores han decidido que la política es como el mezcal: entre más añejo, más sabroso.

    César Bailador —sí, el mismo que bailó entre contratos y convenios como si fueran valses de salón— reaparece en escena, no como estadista, sino como espectro.

    - Publicidad - HP1

    Él y sus colegas, esos próceres del pasado reciente, se creen aún capaces de mover las piezas del tablero electoral rumbo al 2027.

    Los ex gobernadores priyistas .

    Spoiler: el tablero ya cambió, y ellos siguen jugando a las damas chinas en un mundo de ajedrez cuántico.

    La Prospectiva, esa ciencia que no consulta oráculos sino escenarios, nos advierte: el capital político de estos personajes es como el peso de la nostalgia en una fiesta rave.

    No suma, no vibra, no conecta. Pero ellos insisten.

    Se agrupan como zombis en convención, sugestionados con la idea de que juntar cascajo político genera cemento electoral.

    Spoiler dos: ni con varita mágica.

    Los panuchos, por su parte, se aferran a la ilusión de poder como quien se aferra a un WiFi sin contraseña en medio del desierto.

    Sin estrategias prospectivas, sin lectura de contexto, sin brújula ética, construyen castillos de influencia en el aire, mientras la realidad les pasa por encima como tren de carga sin frenos.

    No se trata de simpatías hacia la 4T ni de fobias ideológicas.

    Se trata de análisis.

    De entender que el HYBRIS —ese mal griego que convierte a los poderosos en caricaturas de sí mismos— ha hecho metástasis en los pasillos del poder chihuahuense.

    Y como todo buen drama, esto no termina en tragedia, sino en comedia involuntaria.

    Así que, estimado lector, cuando vea a estos personajes reaparecer en entrevistas, desayunos políticos o fotos con filtros de liderazgo, recuerde: no es el retorno de los sabios.

    Es el desfile de los topos.

    Ciegos, tercos y convencidos de que aún pueden ver.

    Raul Ruiz
    Raúl Ruiz

    Abogado. Analista Político. Amante de las letras.

    CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales.

    Visita XPRESSNEWS.MX el sitio oficial de Raúl Ruiz. Ahí encontrarás todo el contenido del maestro de maestros: Letras y Piel, Consensum, DLX...

    Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 040 | Museo del Agua con Hans Rosenfeld

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    Políticos como celulares: distintas marcas, mismo servicio

    En el México actual, la ideología política parece haberse disuelto como tinta en el...
    Plumas

    El Show de la Téllez

    “No estoy de acuerdo con las posturas extremas” Disculpa de Lilly Téllez por su adhesión al...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.