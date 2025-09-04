SECIHTI: El nuevo paradigma en la investigación científica mexicana

Publicidad - LB2 -

En un panorama global donde la ciencia y la innovación definen la competitividad de las naciones, México ha dado un paso significativo con la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Esta institución, evolucionada desde el anterior Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), pasó de ser una dependencia de la Secretaría de Educación Pública a ser una Secretaría y representa una apuesta por elevar el perfil científico del país, integrando por primera vez a las humanidades en el mismo nivel que las ciencias duras y la tecnología.

La SECIHTI ha establecido como misión central “democratizar el conocimiento y descentralizar la investigación”, lo que se materializa en cuatro ejes fundamentales: inclusión territorial, equidad de género, soberanía científica y vinculación social. La política científica busca romper con el modelo tradicional que privilegiaba ciertas disciplinas sobre otras, proponiendo una visión holística donde las ciencias exactas, naturales, sociales y humanidades dialoguen para enfrentar desafíos complejos como la crisis climática, la desigualdad y la transición energética, problemas que enfrenta la sociedad en la actualidad.

Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) ha experimentado una profunda renovación bajo la SECIHTI, con nuevos criterios que reconocen no solo publicaciones internacionales, sino también la incidencia social de la investigación y la divulgación. Esta transformación ha permitido incorporar investigadores de instituciones históricamente subrepresentadas. Paralelamente, algunos programas han ampliado el financiamiento para la investigación en áreas estratégicas y han otorgado miles de becas con énfasis en candidatos de comunidades indígenas y regiones marginadas.

La SECIHTI ha definido cinco áreas prioritarias: soberanía alimentaria, salud pública, energías renovables, biodiversidad y patrimonio cultural. Esta selección responde tanto a necesidades sociales urgentes como a ventajas comparativas del país. Sin embargo, enfrenta desafíos considerables: el presupuesto total para ciencia (0.38% del PIB) sigue muy por debajo del 1% recomendado internacionalmente, la infraestructura científica presenta un envejecimiento preocupante y la fuga de talentos continúa siendo un problema estructural que continúa desde años anteriores.

A pesar de estas limitaciones, México ha experimentado un incremento del 12% en publicaciones internacionales y un crecimiento del 15% en patentes registradas. Los programas de posgrado reconocidos por su calidad aumentaron, mientras la colaboración entre academia e industria ha generado cientos de proyectos conjuntos en sectores estratégicos.

Esa transformación del ecosistema científico mexicano apenas ha comenzado. El compromiso de la SECIHTI representa una apuesta por convertir el conocimiento en motor de desarrollo inclusivo y sostenible. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de exigir continuidad en estas políticas, pues ningún país ha logrado el desarrollo sin una robusta inversión en ciencia. El futuro de México dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad para hacer de la investigación una genuina prioridad nacional. Sin embargo, también depende de nosotros, los investigadores, el hacer buen uso de los recursos que se nos otorgan y reconocer que estos son propiedad pública, pues se han generado con bienes de la nación.

