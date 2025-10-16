Rubén Villalpando: la voz que abrió camino

Publicidad - LB2 -

Hoy en este espacio, despido con profundo cariño y admiración a mi amigo Don Rubén Villalpando Moreno, periodista de la frontera, hombre de palabra serena y convicciones firmes. Su partida me duele, pero también me deja la certeza de que su legado trasciende más allá de las redacciones: él nos heredó la posibilidad real de mejorar las condiciones laborales del periodismo en México.

Don Rubén no solo fue testigo de su tiempo, fue un constructor de esperanza. Desde su trinchera en Ciudad Juárez, levantó la voz para hablar de lo que pocos se atrevían: la precariedad de quienes ejercemos el oficio de informar. Recuerdo su tono tranquilo, esa manera pausada y apasionada de contar sus anécdotas, siempre con un propósito más grande: la justicia social y la libertad de expresión.

Con esa misma serenidad que lo caracterizaba, propuso una idea que marcaría un antes y un después para nuestro gremio: destinar parte del presupuesto de comunicación del gobierno para garantizar seguridad social a periodistas sin prestaciones. Talvez usted se pregunte, ¿eso es común? No lo era, y justamente ese fue uno de sus grandes méritos: abrir lo que antes parecía improbable.

En su larga trayectoria de más de 40 años en el periodismo, en Ciudad Juárez trabajodurante décadas en los medios impresos y en la radio.

Corresponsal de La Jornada por más de 30 años en Ciudad Juárez. En ese papel, cubrió temas nacionales y fronterizos, migraciones, violencia (especialmente hacia mujeres), inestabilidad, tensiones sociales.

Fue activista del gremio periodístico para defender los derechos laborales, denunciar precariedad, empujar por una mayor dignidad para quienes hacen periodismo sin grandes medios o infraestructura.

Fue pieza clave para la creación del programa de seguridad social para periodistas independientes (“periodistas por cuenta propia”). Este programa, impulsado en junio de 2022, ofrecía protección médica para quienes no tienen prestaciones laborales tradicionales. Villalpando participó activamente en su gestación, en el comité consultivo del programa.

Miembro del Comité Consultivo para el Censo de Periodistas por Cuenta propia. En ese espacio exigía que se reconocieran las condiciones reales del periodismo local, fronterizo, rural, de base, el de quienes no tienen respaldo institucional.

Su periodismo fue valiente en un contexto complejo: la frontera Juárez-El Paso, con violencia y riesgos intensos. No evadió cubrir historias de migración, feminicidios, delincuencia, desigualdad.

Fue víctima, como muchos en su gremio, de agresiones. Aun así, continuó. En 2022 fue agredido física y verbalmente mientras cubría un conflicto local, lo que no lo detuvo en denunciar y seguir exigiendo respeto.

Participó en la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 en México, en la que dio su testimonio en el año 2024 tema que orgulloso compartía con las nuevas generaciones en cada café.

Sé que Don Rubén no buscaba reconocimiento. Lo movía una convicción más profunda: la de hacer lo correcto, la de dignificar nuestro trabajo y la de dejar algo mejor para quienes seguimos ejerciendo este oficio.

Por eso, cuando pienso en su legado, no solo lo recuerdo como periodista o corresponsal incansable, sino como un hombre que nos abrió camino, que nos mostró que desde una idea justa también se puede transformar la realidad.

Su voz, tranquila pero firme, seguirá resonando en mí y en muchos colegas que seguimos creyendo que el periodismo debe ejercerse con libertad, pero también con derechos.

Don Rubén me enseñó que cambiar las cosas no siempre requiere alzar la voz, sino hablar con convicción, con argumentos y con fe en la justicia.

Gracias, querido Don Rubén, por su amistad, por su ejemplo y por su visión. Su legado no termina; vive en cada palabra escrita con verdad y en cada periodista que, como usted, creemos que contar la realidad también es una forma de amor y de lucha por la dignidad.

Nora Sevilla Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.