Rebranding sin renovación: PAN solo y sin alianzas

Publicidad - LB2 -

En esta ocasión hablaré en este espacio de lo que está ocurriendo al interior del PAN. En las últimas semanas el partido ha dado mucho de qué hablar. Lo vemos en las calles: están intentando reposicionarse, casi como si se tratara de una marca.

En su más reciente evento nacional enviaron una señal clara de esta nueva etapa. El mitin dio de qué hablar, tanto por la anécdota de exdiputados cayéndose en el escenario —colocado sobre una alberca en obra dentro del mismo recinto—, como por dos mensajes clave.

- Publicidad - HP1

El nuevo dirigente nacional llegó con una estrategia evidente: llamar la atención. Su marketing político parece replicar lo que en su momento hizo el PRI: anunciar un “nuevo” PRI; hoy, un “nuevo” PAN con supuestos rostros nuevos, como lo proclamó en su día Beatriz Paredes, y con ello se “generó” mágicamente el “nuevo” PAN.

Pero, seamos sinceros: de nuevo no tiene nada. Hacer un lanzamiento al estilo Apple —presentar un evento para decir que son nuevos, con una imagen renovada y cambio de logotipo—, ¿equivale realmente a cambiar? Quienes estamos en política no vemos caras nuevas; vemos a los mismos grupos controlando el partido y enviando mensajes de renovación con ellos al frente. Ese mismo grupo lleva sexenios dominando la Ciudad de México desde Benito Juárez y ahora controla el ámbito nacional, copiando estrategias que en su momento ya ensayó el PRI.

Es, literalmente, la misma historia: la dirigencia nacional juvenil quizá ya no sea un hombre, pero sí es de Chihuahua, igual que ocurrió en el PRI. Incluso el PRI, en su momento, “semi” cambió su logotipo cuando proclamó su “nuevo PRI”.

Literalmente están copiando la misma estrategia con la que el PRI ganó casi toda la República y puso a un presidente en la silla presidencial. Pero hay otro punto clave en el que los panistas sí están haciendo algo distinto: en su búsqueda de poder, desde el PAN nacional anunciaron que no irán en alianzas en las siguientes elecciones. Es un golpe con nombre y apellido al Partido Revolucionario Institucional.

Desde hace tiempo se escuchan rumores de que muchos panistas están inconformes con la alianza PRI–PAN–PRD, porque —a su juicio— lo único que ha hecho es darles algunos lugares, pero lo ven como pérdidas y no terminan de leer el contexto nacional que vivimos. Y una cosa sí les puedo decir: las alianzas en política son estratégicas; gracias a ellas mantenían oportunidades de opinión y de presión. Con lo que hoy están diciendo, rompen pactos y también la posibilidad de conservar espacios. Un gran error.

El error va más allá: como dirigente, no logró alinear a los estatales, pieza clave cuando se pretende ejecutar una estrategia de marketing político. En varios estados —sobre todo en Nuevo León— los dirigentes locales dijeron: “en lo nacional vamos solos; en lo local sí vamos con alguien”. Entonces salió el presidente nacional a corregir: “aquí mandamos desde el nacional; si dijimos que vamos solos, vamos solos en todo”. Eso ya puso a temblar a varios.

Seamos concisos y conscientes: por ejemplo, aquí en el estado —históricamente con un PAN sólido—, sin el PRI se quedan sin el control de medio territorio. Hay muchísimos municipios gobernados por el PRI y un gobierno panista. En un escenario semiutópico, por lo menos en Chihuahua el PRI no les resta: les suma. Hoy hay muchos espacios en el gobierno estatal que llevan priistas. Esto genera, al interior del propio gobierno, una gran incógnita: los funcionarios inscritos como militantes del PRI, ¿correrán peligro, o continuarán siéndolo?

Regresando al tema: el lanzamiento de una “nueva marca” del Partido Acción Nacional parece buscar exposición mediática y enseñar al país que hay un nuevo líder nacional que viene a hacer las cosas diferente. Lo preocupante es que, en realidad, esta “renovación” está trayendo desgobernanza incluso al interior de su propia institución.

Además, ya comenzaron a colocar espectaculares con la nueva imagen del PAN: un QR gigante y el mensaje “sé nuestro siguiente candidato” (o algo por el estilo), tirándole el anzuelo a quienes pertenecen a otros partidos para que se les abra la puerta desde la plataforma panista. Veremos qué pasa, pero dudo que esto sea una renovación orgánica; más bien es una estrategia de marketing copiada nuevamente del PRI para llamar la atención y no atender lo que de verdad duele al interior de sus filas ni de sus ideales. El regalar iPhones, por ejemplo, a asistentes del mitin, cambiarle el logo al partido, decir que van solos cuando saben que no pueden solos, o ver caras involucradas con el “cártel inmobiliario” en Ciudad de México, solo significa una cosa: PAN y circo.

Daniel Alberto Álvarez Calderón Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.