Toto “Hold the Line” (1978)

“Love isn’t always on time… oh oh oh.”— Toto

En política, como en el amor, los regresos desesperados rara vez llegan a tiempo. Se arman mesas de unidad cuando el fuego ya alcanzó los cimientos, se reciclan alianzas como si el pasado no dejara cicatrices. La selfie llega, sí… pero el obrero ya no. Y cuando la torre arde, no basta una canción romántica: hace falta verdad. O al menos, memoria.

Primero fue un tobillo fracturado, después, una selfie con cortes finos y al fondo, siempre, una torre sin humanidad y una mesa sin ideología; si esto es la unidad que nos espera para 2027, será mejor tener un extintor a la mano.

La Torre Centinela se vendió como símbolo de futuro, futuro que no tuvo su primera víctima fue un trabajador mal asegurado, mal informado y mal protegido. Murió seis días después de que el gobierno jurara que sólo tenía una fractura en el tobillo, se ve que la inteligencia artificial aún no entiende de cuerpos quemados.

Mientras tanto, otro montaje tomaba forma: el desayuno político en el Angus Rojo.

Si bien hay, al menos un posible gallo fresco con miras a ensuciarse, el resto eran panistas, priistas reciclados y empresarios del norte haciendo como que se quieren, como que se entienden, como que pueden gobernar juntos. Todos unidos por la esperanza.

La muerte del obrero y la selfie del Angus podrían parecer historias separadas, pero comparten algo: ambas retratan una idea de poder que administra símbolos, no realidades. En una, se maquilla un accidente laboral con eufemismos químicos, en la otra, se improvisa una coalición con quienes hasta hace poco eran descritos por quienes aparecen en las fotos como el cáncer del sistema, ambas se visten de modernidad y ambas están re mal planeadas.

Y aquí viene el problema: no se trata sólo de con quién se toman la foto, sino de qué memoria carga cada uno. No me equivoco al decir que quienes vienen de la política del pasado nunca llegan solos: traen una mochila llena de verticalismo, clientelas y contratos reservados y el PAN, que antes juraba odiar todo eso, ahora se sienta a la mesa como si nada, tal vez el nuevo himno de la alianza debería ser “Los caminos de la vida…”, versión balada institucional.

Bonilla, el alcalde que aspira a gobernador, aparece como el anfitrión de esta horchata de reconciliación ideológica, pero ¿apoco no?, por más que abrace al sector empresarial y recite discursos de competitividad, hay algo que no cuadra: si tu discurso depende de convencer a los electores de que el pasado es lo idóneo, el problema no es de estrategia: es de memoria y si bien algunas personalidades que salieron en la foto no lo hicieron en su momento tan mal, pues hay memoria y de lo que se trata es mejorar y mejorar implica no reciclar y la gente recuerda.

Mientras tanto, el gobierno estatal prefiere cuidar la narrativa antes que la seguridad de sus obras, un obrero se quema en su torre estrella y se “cae” del tercer piso, y lo primero que hace la SSPE es aclarar que “el edificio no sufrió daños”, que los medios son amarillistas, que fue inteligencia artificial, que como exageran, que no es humo, que fue montaje, que… Por Dios, que barata estrategia política, ahora nada mas falta que digan que la torre se la quiere quedar el municipio como se dijo que la revalidación vehicular (Mejor ni le muevandando ideas, no sea que alguien les ponga atención y caigan en la cuenta que no estaría tan mal) ¿cuándo se volvió más importante proteger el símbolo que al ser humano?

Y es que en Chihuahua ya no se muere un obrero: se incendia la imagen de eficiencia. Ya no se improvisa una alianza: se recicla el pan con lo mismo, si ese ya reciclado y casi puedo escuchar la repartición de cargos antes de presentar ideas, se firma con quien sea, mientras tenga votos o dinero, se invoca la unidad como mantra, aunque todos en la mesa sepan que en cuanto se apaguen los micrófonos, volverán a sospecharse, criticarse y hasta excomulgarse y esto no es especulativo, esto pasó y pasa en esta administración estatal.

Lo que queda en el fondo, tanto en la Torre como en el Angus, es esta pregunta: ¿puede algo así construir algo nuevo si se basa en todo lo que alguna vez prometió erradicar?

Quizás sí, pero no se sorprendan si antes de 2027, alguien más termina cayendo del andamio.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.