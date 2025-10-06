¿Qué onda con el SAT?

Publicidad - LB2 -

A nadie le emociona pagar impuestos. Ves tu recibo, haces cuentas y piensas: “¿para qué tanto si no se nota?”.

Pero aunque suene raro, los impuestos no son el villano de la historia. De hecho, son la base de que un país funcione. El problema no es pagarlos, sino que muchas veces no se usen bien.

La idea de cobrar impuestos viene de lejos, ¡muy lejos! Desde hace más de 5 mil años, en civilizaciones como Egipto, Babilonia o Roma, ya existía eso de “todos cooperan para que la ciudad funcione”. En Roma, por ejemplo, se cobraba el tributum para mantener al ejército y las obras públicas. Así que, básicamente, pagar impuestos es un invento milenario que sigue siendo necesario.

En México, el cobro está respaldado por la Constitución, en el artículo 31, fracción IV, que dice que todos debemos contribuir al gasto público de forma proporcional y justa. En pocas palabras: si ganas más, aportas más. Si ganas menos, aportas menos. Suena razonable, ¿no?

Además, los datos lo confirman: según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), más del 60% del dinero que usa el gobierno viene de nuestros impuestos, y el ISR, el IVA y el IEPS representan casi el 80% de todo lo recaudado.

Con eso se pagan los hospitales, las escuelas, las calles, los programas sociales, la seguridad… o sea, todo lo que usamos sin pensar de dónde salió.

El verdadero problema no está en pagar, sino en cómo se usa lo que pagamos. Porque si tú cumples, pero el gobierno no, ahí sí se siente el coraje. Los impuestos deberían verse reflejados en servicios que funcionen, en espacios públicos dignos, en un país donde vivir no sea tan complicado.

Pagar impuestos debería sentirse como invertir en tu propio entorno, no como tirar el dinero a un pozo sin fondo.

Y sí, también las mujeres han formado parte de esta historia. Aunque durante siglos se les negó participar en la economía formal, todo cambió cuando comenzaron a trabajar y ganar su propio dinero. En México, fue hasta el siglo XX que muchas mujeres empezaron a pagar impuestos directamente. Hoy representan más del 40% de la fuerza laboral, o sea, una parte importantísima de la recaudación nacional. Otra razón más para recordar que las mujeres no solo sostienen hogares, sino también al país.

Así que la próxima vez que te escuchemos del SAT, entendamos que pagar impuestos no está mal, lo malo es que se usen de manera incorrecta m.

Porque al final, los impuestos son como el Wi-Fi de la sociedad: nadie los ve, pocos los entienden, pero todos los necesitamos para que nuestra Ciudad funcione.

