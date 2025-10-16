¿Por qué hacer un posgrado?

Publicidad - LB2 -

Como docente universitario, me toca responder a estudiantes de ingeniería esa pregunta frecuentemente y es que un posgrado es mucho más que un título para el currículo. El posgrado es un cambio personal y profesional que tiene muchas ventajas; por eso hablaré desde diferentes perspectivas.

A nivel personal, el posgrado apoya el desarrollo profesional que permite adquirir habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la gestión del tiempo. Por tal motivo, graduarse de un posgrado satisface intelectualmente, profundiza en el área de investigación específica y refuerza la motivación por desarrollarse y superarse. Además, refuerza la seguridad profesional y crea habilidades de liderazgo al tener que defender ideas con argumentos, explicar conceptos o dirigir equipos multidisciplinarios.

Desde lo académico, la especialización en un posgrado hace la diferencia en el campo laboral. El ingeniero graduado no es un peón más en las líneas de producción; es un especialista en algo que solo él conoce. Además, tiene acceso a instalaciones de investigación que normalmente no están disponibles, como laboratorios especializados, software y bases de datos. Además, el posgrado abre las puertas a la docencia, una actividad que genera ingresos adicionales y enriquece la trayectoria profesional.

Un ingeniero con maestría apoya la ciencia; “México requiere ingenieros que desarrollen soluciones para la industria nacional, por lo que las tesis enriquecen el acervo científico nacional”. Asimismo, el posgrado inserta a los estudiantes en redes académicas internacionales, donde pueden conocer otras metodologías y enfoques que enriquecen su trayectoria profesional.

Un segundo aspecto es el servicio a la patria; los ingenieros con posgrado deben tener la capacidad de resolver los problemas de México. Por ejemplo, la gestión del agua, la transición energética o la transformación digital necesitan soluciones científicas que un posgrado debe intentar solucionar. Además, al convertirse en investigadores consolidados, mejoran la calidad de la educación en el país, creando un efecto multiplicador que cambia la cultura social y la idea de hacer investigación.

Pero también hay que advertir que un posgrado no es fácil, exige sacrificio, perseverancia y amor al estudio y la investigación. Espera que para los estudiantes de ingeniería sedientos de crecimiento y con ganas de cambiar el mundo el posgrado sea una inversión de tiempo y esfuerzo que los transforme en una diferencia en el mundo, primero en sus vidas y después en el mundo.

Jorge Luis García Alcaraz Ingeniero Industrial y Maestro en Ciencias de la Ingeniería Industrial conDoctorados en Ingeniería Industrial; Ingeniería, Diseño de Producto y Procesos Industriales; Ciencias y Tecnología Industrial; Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza (España) y Postdoctorado en Procesos de Manufactura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III e investiga el modelado de sistemas de producción. Recibió el premio estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.