Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 13, 2025 | 8:01
    InicioPlumas

    Orden ejecutiva y extradiciones son un arma de doble filo

    Plumas

    Publicado el

    POR Fernando Schütte Elguero
    Publicidad - LB2 -

    La firma de la orden ejecutiva en Washington para actuar en México y América Latina, aunque no implique tropas sobre el terreno, abre la puerta a un abanico de operaciones que van desde el uso de drones y ciberataques, hasta la infiltración de agencias con autorización política directa. Es un mensaje brutalmente claro: EE. UU. se reserva el derecho de actuar donde considere que la amenaza del crimen organizado cruza sus líneas rojas.

    Y mientras ese escenario se afila, México entregó hace días a 26 narcotraficantes de alto perfil a la justicia estadounidense (bajo la promesa de no aplicarles la pena de muerte). En la lista figuran nombres capaces de dinamitar la vida política y empresarial mexicana si deciden hablar: Servando Gómez “La Tuta”, Abigael González Valencia (cuñado de El Mencho), operadores financieros y jefes de plaza que han sido piezas centrales en redes que mezclan narco, política y negocios.

    - Publicidad - HP1

    Si la orden ejecutiva es la amenaza explícita, las extradiciones son la jugada táctica: EE. UU. se lleva no solo a los criminales, sino a la información más sensible sobre quién les dio protección en México. La pregunta es quién manejará esa información, quién decidirá qué se filtra y qué se entierra. Porque esos testimonios pueden implicar a exgobernadores, alcaldes, mandos militares y empresarios que se han beneficiado del narcoestado.

    El riesgo para México es que esta combinación de presión política y control judicial externo lo deje en una posición de subordinación estratégica: el vecino del norte tendrá en su poder datos que pueden usarse para desmantelar redes criminales o para presionar políticamente a nuestro país, según convenga a sus intereses.

    Ganan ellos, que controlan la narrativa y administran la información como arma de negociación. Pierden la soberanía y la justicia mexicana, que quedan reducidas a espectadoras de su propio drama. Y pierde la ciudadanía, que seguirá pagando con inseguridad, corrupción y violencia la incapacidad de su Estado para enfrentar al crimen organizado sin pedir permiso.

    FERNANDO SCHUTTE e1701271796487
    Fernando Schütte Elguero

    Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.

    Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    Pedacería

    En alguna ocasión, escribí sobre la muerte de las ideologías. Y con esa categoría,...
    Plumas

    La corrupción: el abuso de poder como ADN institucional

    La corrupción no es un invento mexicano, pero aquí la adoptamos como si fuera...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.