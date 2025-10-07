Mirar duele: World Press Photo 2025 y la fuerza de la imagen

Publicidad - LB2 -

Después de unos meses de haberse inaugurado en el Marco de la celebración de los 70 años de la World Press Photo, la exposición se despide de México. En el museo Franz Mayer de la Ciudad de México, los visitantes an tenido la oportunidad recorrer una muestra que no sólo refleja lo mejor del fotoperiodismo mundial, sino también invita a reflexionar sobre la participación de México en esta plataforma internacional.

México, con su sólida, educación visual, su historia fotográfica y la riqueza de sus fotógrafos, sigue teniendo una participación que no ha sido al nivel que demuestra el trabajo de los que se dedican a la gente en este escaparate mundial. Esta exposición reúne los fotógrafos de más de 45 países y recorrer más de 100 ciudades de todos los continentes. América latina, está representado por México, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Ecuador. No deja de sorprender si tenemos conciencia de la tradición fotográfica que ha tenido México, teniendo una gran tradición fotográfica en nuestro país, con fotógrafos como: Pedro Meyer pionero de la fotografía digital y documental, Graciela Iturbide, cuya mirada hacia la vida cotidiana y los rituales mexicanos es única; desde Flor Garduno, que transformó lo cotidiano en un lenguaje universal, hasta fotógrafos contemporáneos cómo Mónica González, todos ellos reconocidos internacionalmente por su mirada y fotografías. Sin duda, México tiene el talento, la sensibilidad y la técnica y aún así nuestra presencia en el World Press Photo sigue siendo marginal.

La exposición en la ciudad de México forma parte de la gira mundial que este año celebra su 70 aniversario, no se los muestra las fotos premiadas de este año en su sitio. También revisa siete décadas de fotoperiodismo. Con más de 100 imágenes de autores como Steve McCurry, Don Mcallen, Johana María Fritz, Sarah Naomi Lewkowics, se evidencian patrones visuales recurrentes: mujeres, llorando, mientras hombres, rescatan, soldados blancos, humanizados versus, soldados de piel oscura, en combate, África, retratada como continente oscuro y la estética de la tragedia y la guerra. Esta revisión histórica invita a cuestionar cómo se construyen las narrativas visuales y como la mirada intencional representa conflictos culturales.

En México, la fotografía ha sido testigo tanto de lo más duro como de lo más valioso de nuestra sociedad. Por un lado, los fotógrafos documentan la violencia urbana y el crimen organizado, la lucha de comunidades indígenas por sus tierras, los feminicidios, la migración y los desastres naturales que afectan al país, mostrando desigualdad, conflicto y resiliencia frente a la adversidad. Por otro, también capturan la riqueza de nuestras tradiciones, festividades como el Día de Muertos, la Guelaguetza o el Carnaval de Veracruz, el esfuerzo y los logros de nuestros deportistas, la creatividad artística de murales y artesanías, así como avances en ciencia, educación y protección del medio ambiente. Esta dualidad evidencia que México no solo enfrenta desafíos profundos, sino que también posee un legado cultural humano y creativo que merece ser visto y reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

De esta manera, México podría aportar una mirada propia, más cercana a su contexto, y con la riqueza de sus fotógrafos, documentales y fotoperiodistas. Tener fotógrafos premiados o con presencia más significativa, no sólo visualizaría nuestra realidad, sino que también pondría en la mesa global, una tradición visual consolidada, sabiendo que se tiene una sensibilidad estética que ha marcado la historia de la fotografía documental y fotoperiodismo que se ha desarrollado en nuestro país.

Paradójicamente, en otras plataformas, México si se destaca, en eventos como la copa mundial de fotografía méxico, obtenidos múltiples campeonatos mundiales, consolidándose como un referente global de calidad y técnica fotográfica en los géneros que este evento promueve. Esto nos ha demostrado que contamos con fotógrafos de talla internacional, capaces de competir y destacar entre los mejores, aunque su participación en certámenes como el Word Press Photo aún sigue siendo limitada.

Visitar la exposición es una experiencia educativa y ética: nos confronta con la desigualdad, la guerra, la resiliencia humana y la belleza en el medio del caos. Pero también nos invita a reflexionar sobre la participación que hemos tenido como país en esta plataforma en lo que se ha convertido en un escenario global. Aún con de la muestra se retire en unos días en la ciudad de México, la reflexión debe permanecer: tenemos fotógrafos, tenemos historia y talento, sólo falta que el mundo lo vea con la magnitud que merece.

