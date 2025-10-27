Milei avanza.

Publicidad - LB2 -

Argentina ha celebrado elecciones legislativas este domingo, que para no ser presidenciales atrajeron gran interés a nivel internacional, el escrutinio indica una victoria para el partido La Libertad Avanza del presidente Javier Milei. Resultado que significa algo más que una bocanada de aire para el gobierno central; así como un apuntalamiento a la narrativa del “fundamentalismo” económico liberal y del trumpismo en el cono sur americano.

Con cierta sorpresa, el presidente de Argentina y su partido político pudieron arrancar a la oposición de ese país lo que suponía el prematuro final de la vuelta al neoliberalismo económico.

Apenas en septiembre pasado el peronismo había obtenido una contundente victoria en las elecciones provinciales. La caída libre en la aprobación del presidente Milei, escándalos de corrupción de su círculo más cercano y de el mismo; además de una economía prendida de alfileres, presagiaban un escenario electoral bastante adverso para el partido del actual gobierno “ultra derechista”.

El envalentonado peronismo kichnerista, en voz de su “líder moral” Cristina Fernández, por cierto en prisión domiciliaria, llamaba a “meterle freno al fracasado experimento libertario”. Pasó lo contrario y Argentina prefirió darle cuerda a Milei que consentir un eventual y precoz regreso de los socialistas.

La descompuesta economía argentina heredada del kirchnerismo, técnicamente habría mostrado signos de estabilidad y crecimiento bajo la corta conducción de Milei, sin embargo, la realidad de millones de argentinos es de salarios que no alcanzan, actividad económica estancada y dificultad para encontrar empleo.

Lo anterior es común en las economías latinoamericanas, sujetas a fuertes crisis cíclicas cuando no a la carestía permanente. En Argentina hoy se repite el esquema de ajustar los indicadores macroeconómicos a un alto costo social y a partir de la deuda.

Aunado a favorecer sectores como la industria extractiva y los bancos, el actual gobierno argentino, contrario a su propaganda política, dista de ser muy competente en materia de política económica (Argentina en pocos meses experimentó una brutal fuga de capitales) y ha corrido a los brazos de otro personaje cuestionable: Donald. J. Trump.

Aliados en la ideología política, Trump concedió al gobierno de Milei poco antes de las elecciones un primer swap de rescate de 20,000 millones de dólares y una compra directa de pesos argentinos por valor de 1,000 millones de dólares con el fin de estabilizar el tipo de cambio, además de prometer otro intercambio por la misma cantidad de obtenerse un buen resultado electoral en las legislativas y con la amenaza de retirar el financiamiento de fortalecerse el bloque peronista.

Es así que el swap estadounidense permitió a Milei no devaluar el sobrevaluado peso argentino y evitó que su incipiente coalición política llegara desahuciada a las elecciones. En algo debió influir el temor al retiro del apoyo de la Casa Blanca de haber un resultado adverso para La Libertad Avanza.

Argentina ya había requerido en abril pasado un préstamo de 20,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y con los nuevos compromisos con los norteamericanos se deduce un avance en reformas de “ajuste” que se traduciríanen generar las condiciones para facilitar el acceso barato a recursos naturales y favorecer las utilidades de los bancos, claro, a partir de desaparecer los paraguassociales y diques de un Estado soberano.

De hecho, la JP Morgan organizó días antes de las elecciones un foro que reunióa personajes como Condoleezza Rice, Anthony Blair, Amin Nasser, grandes multimillonarios de la región y por supuesto al presidente argentino y el CEO del gigante bancario Jamie Dimon.

A una baja participación ciudadana se suma el apoyo de amplios segmentos jóvenes a La Libertad Avanza, la movilización de quienes rechazan el pasado reciente y no votaron en septiembre pasado, el juego político de los gobernadores, candidatos opositores rancios y sobre todo el salvataje estadounidense como factores que derivaron en un resultado bastante sustancioso para un segundo tramo de la administración de Milei.

Las políticas “anarco capitalistas” que promueve el oficialismo argentino sin duda vendrán condicionadas a ofrecer beneficiosamente materia prima a corporaciones privadas estadounidenses para proyectos de tecnología, reprivatizar la economíay colapsar políticas sociales de cualquier tipo; todo esto en función de intereses extranjeros.

Así ha decidido Argentina; el trumpismo influye, avanza y se expande a conveniencia de pocos, muy pocos… allá ellos.

“El rico domina a los pobres, el deudor es esclavo de su acreedor.”

(Proverbios 22:7)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.