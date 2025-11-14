México sin rumbo ante el cierre del Puente Córdoba-Américas

Publicidad - LB2 -

Recientemente, el tema que ha encendido las alarmas en el sector logístico, industrial y fronterizo es el cierre del Puente Córdoba-Américas —conocido como el Puente Libre— al cruce de transporte de carga. Y, aunque parezca distante, el siguiente en la lista será el Puente Zaragoza. La decisión del gobierno federal ya está tomada, y mientras en México seguimos esperando un milagro que revierta el rumbo, del lado estadounidense los proyectos van avanzando con precisión quirúrgica.

En Gerónimo–Santa Teresa y Guadalupe–Tornillo, las obras, estudios y planeación están prácticamente listos para asumir el papel que Juárez dejará vacante. Mientras tanto, del lado mexicano seguimos atrapados en la improvisación, en el discurso político y en la espera de recursos que nunca llegan.

Lo más preocupante es que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 no contempla un solo peso destinado a infraestructura carretera, justo cuando más se necesita. Y es que para conectar de manera eficiente los nuevos polos logísticos del norte —Santa Teresa y Tornillo— con Ciudad Juárez, se requieren vías modernas, seguras y de alto flujo, no simples parches de última hora.

Cuando se concrete el cierre del Puente Libre al transporte pesado, el caos será inmediato: saturación en otras rutas, pérdida de competitividad industrial, tiempos muertos y un golpe directo a la economía fronteriza.

Y entonces, como ya es costumbre, vendrán las prisas, las licitaciones a destiempo y las obras mal hechas que pretenden tapar una crisis anunciada.

No es cuestión de ideología ni de colores partidistas, sino de visión.

Mientras Estados Unidos planifica con años de anticipación y construye infraestructura alineada a su estrategia comercial, México sigue reaccionando, no actuando. Seguimos esperando que algo pase, en lugar de hacer que pase.

El cierre del Puente Córdoba-Américas no sólo marca el fin de una era de comercio fronterizo; marca también el inicio de una nueva realidad donde, si no reaccionamos pronto, Ciudad Juárez quedará marginada del flujo económico más importante del norte del país.

