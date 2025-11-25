Mas nos vale planear

Publicidad - LB2 -

Cada año ocurre lo mismo, llega diciembre y con él, una mezcla de alegría, obligaciones sociales, tentaciones comerciales y una presión casi cultural por gastar. Luego llega enero, implacable, recordándonos que la cuesta no es un mito, sino el resultado directo de decisiones financieras tomadas entre posadas, intercambios, cenas y compras impulsivas. Por eso es vital insistir, una y otra vez, en que la cultura del ahorro no es exclusiva de quien gana mucho; es un hábito que se construye incluso —y sobre todo— cuando se gana poco. El ahorro no es una cantidad, es una disciplina.

Tener claridad sobre esto es fundamental para enfrentar con mayor serenidad los próximos meses. Diciembre y enero son, quizá, los dos momentos del año que más ponen a prueba nuestra estabilidad. Afortunadamente, existen métodos sencillos y comprobados para ahorrar y recomendaciones prácticas que cualquiera puede aplicar sin importar su nivel de ingresos.

Uno de los métodos más útiles es el método del 50-30-20, que divide los ingresos en tres rubros: 50% para necesidades básicas (renta, comida, transporte), 30% para deseos o gastos flexibles (salidas, antojos, regalos) y 20% para ahorro o pago de deudas. Quien gana poco puede ajustar los porcentajes, pero lo importante es que siempre exista una partida destinada al ahorro, aunque sea pequeña. Ese porcentaje fija un hábito y crea una reserva que, en meses difíciles, puede convertirse en un salvavidas.

Otro método sencillo es el ahorro por categoría o “sobres”, ideal para quienes batallan con la organización. Consiste en asignar una cantidad fija a distintos sobres: transporte, comida, regalos, ahorro, emergencias. Cuando el dinero del sobre se termina, se terminó el gasto. Este método ayuda mucho en diciembre, cuando la línea entre “quiero” y “necesito” se vuelve difusa y la emoción de la temporada puede nublar el juicio.

También está el método del redondeo, perfecto para quienes sienten que “no les alcanza para ahorrar”. Cada vez que recibes dinero o haces una compra, redondeas hacia arriba y guardas la diferencia. Parece insignificante, pero al final de la temporada suma más de lo que imaginamos.

Pero más allá de los métodos, hay recomendaciones fundamentales para enfrentar diciembre y enero con inteligencia financiera. La primera es hacer un presupuesto realista, no el que quisiéramos, sino el que realmente corresponde a nuestras posibilidades. Si sabemos cuánto podemos gastar en regalos, evitamos endeudarnos solo por cumplir expectativas que, al final, nadie nos impuso.

Otra recomendación esencial es evitar las compras emocionales, tan comunes en estas fechas. Antes de pagar, preguntémonos: ¿lo necesito? ¿lo puedo pagar sin afectar mi estabilidad? ¿lo quiero realmente, o estoy respondiendo a presión social o publicidad? Tres preguntas sencillas que pueden evitar dolores de cabeza.

También conviene planear con anticipación los gastos de enero: renta, servicios, transporte, útiles escolares si aplica. Recordemos que enero no perdona, y no porque sea malo, sino porque diciembre suele ser imprudente.

Finalmente, es clave asumir que no tenemos por qué seguir el ritmo de gasto de nadie más. La presión social por “quedar bien”, por regalar, por organizar, por aparentar, es una trampa emocional y financiera. Celebrar no es gastar: es convivir, agradecer, compartir. Si en algo vale la pena insistir, es en que nuestro bienestar financiero importa más que cualquier cena extravagante o regalo pasajero.

La cultura del ahorro empieza con decisiones pequeñas, sostenidas y conscientes. No importa cuánto ganemos; importa cuánto respetamos nuestras posibilidades. Que diciembre no nos descuadre y que enero no nos sorprenda. Ese es el verdadero regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Gracias por leer, yo soy Daniela Gonzalez Lara.

