Los panistas no esperaban como regalo la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pero les cae como anillo al dedo, porque les servirá de pretexto para golpetear a la presidenta.

Desde enantes, así decía mi abuelita, los panistas tienen todo dispuesto para salir a marchar en domingo 9 de noviembre en Chihuahua.

El propósito creo, es reforzar el relanzamiento del PAN en el estado.

La marcha será encabezada por Maru Campos y Jorge Romero.

También se espera la presencia de figuras locales y nacionales del partido.

Aquí los detalles más relevantes:

Evento: Marcha panista en Chihuahua

– Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

– Hora: 11:00 a.m.

– Ruta: Desde el Parque Lerdo hasta la Plaza de Armas en la capital del estado.

– Motivo: Relanzamiento del PAN en Chihuahua, con movilizaciones también previstas en Ciudad Juárez.

Figuras confirmadas o esperadas.

Maru Campos: Gobernadora de Chihuahua, será una de las principales oradoras y líderes del evento.

Jorge Romero: Dirigente nacional del PAN, también encabezará la marcha.

Marco Bonilla: Alcalde de Chihuahua, fungirá como anfitrión del evento.

Daniela Álvarez: Dirigente estatal del PAN, convocó a simpatizantes y ciudadanos a participar.

Alfredo Chávez: Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local.

Manque Granados y Rocío González: Diputadas federales por Chihuahua.

Daniela Aguilar: Jefa nacional de Acción Juvenil.

Senadores panistas invitados: Entre ellos, Mario Vázquez (Chihuahua), Mayuli Tatifa Martínez Simón (Quintana Roo), Gustavo Sánchez Vázquez (Baja California), Imelda Margarita Sanmiguel (Tamaulipas), Verónica Rodríguez Fernández (San Luis Potosí), Miguel Márquez Márquez (Guanajuato), Gertrudis Camposano González (Durango), María de Jesús Marmolejo y Ana Morales (Aguascalientes).

Desde Ciudad Juárez, participarán por supuesto, Sergio Nevárez, Carlos Ortiz, Raúl García Ruiz, Xóchitl Contreras, Ulises Pacheco, y Austria Galindo, entre otros.

Este evento parece ser algo más que una simple marcha: pinta a una puesta en escena del PAN para reposicionarse en el imaginario político de Chihuahua, con tintes de ritual partidista y escenificación de unidad.

Dependiendo del poco, mediano o gran arrastre, que se obtenga el día de la marcha, podremos advertir su fuerza real para la competencia electoral.

Aquí tengo que hacer una pausa para preguntar… ¿Será que podrán aguantarse las ganas de aventarle lodo en el rostro a la presidenta?

¿Centrarse en el posicionamiento de su novedosa y “atractiva” imagen?

El nado sincronizado comenzó a los cinco minutos del homicidio en Michoacán.

Una ola de distorsiones deliberadas de la realidad, para manipular creencias y emociones e influir de inmediato en la opinión pública y en actitudes sociales se dejó caer en redes sociales.

Muchas de ellas, emitidas por figuras de gran relieve azuloso. Como Lily Téllez, por ejemplo.

Vamos a dejar correr estos días y observar el comportamiento de las figuras en juego.

No sólo las de color azul, sino las de extrema derecha como, Ricardo Salinas Pliego, el mismísimo Claudio X González y por supuesto los integrantes del programa Atípical.

Ha tomado el cargo de alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, la esposa de Carlos Manzo, quién por cierto, pidió a la oposición que dejara de utilizar la memoria de su esposo como instrumento político para golpear a la presidenta de México.

Casi puedo asegurar que la naturaleza de los panistas los impulsará a atizarle con más fuerza a la 4T, y ahí perderán la poca credibilidad que les queda frente a los electores.

Ojalá me equivoque, necesitan hacer acopio de fiabilidad para convencernos de que no es sólo el empaque superficial de su logo, lo que traen como oferta política.

