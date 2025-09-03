Los Consejeros del Titanic Azul: PAN y su travesía hacia el 27

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, año 2025.

El PAN, ese partido que alguna vez creyó que la democracia era cosa de votos y no de algoritmos, se prepara para el 27 como quien se pone traje de baño para una tormenta de nieve.

Ocho valientes —o distraídos— han decidido registrarse como consejeros estatales.

¿Su misión? Evitar que el barco se hunda más rápido que en el 24, cuando Morena les propinó un revés tan elegante como un uppercut de boxeador olímpico.

Los Elegidos del Oráculo Azul

Encabezando la lista está Sergio Nevárez, Titular de la Junta de Aguas, quien parece haber entendido que en política, como en hidráulica, lo importante es controlar las válvulas.

Se perfila como el prospecto número uno para la alcaldía, aunque algunos murmuran que su candidatura es como el agua: transparente, pero difícil de contener.

Le sigue Austria Galindo, Subsecretaria de Bienestar Social, quien según los cálculos de la Prospectiva (y del pragmatismo político), podría ser la más sacrificable.

No por falta de méritos, sino porque en el PAN, el bienestar suele ser más social que político.

Raúl García Ruiz, el Recaudador de Rentas, es el más experimentado en el campo territorial.

Pero cuidado: no confundir experiencia con vocación de mártir.

Raúl no se apunta para el sacrificio, sino tal vez para una diputación plurinominal, ese oasis donde los votos no importan, pero los contactos sí.

Ha sido un activo muy importante en pitufilandia, así que si logra armar una buena estructura, quizás consiga su pluri.

Los Otros Navegantes

Ricardo Vega, Gabriel García Cantú, la diputada Xóchitl Contreras, Alejandro de León desde Casas Grandes, y Josué Urrutia —el único aspirante a la dirigencia municipal del PAN— completan el elenco.

Parecen salidos de un casting para una serie de Netflix titulada: “Consejeros: el regreso de los que nunca se fueron”.

Josué, por cierto, es el único que quiere dirigir el PAN en Juárez.

Lo cual lo convierte en el más valiente o el más desinformado.

En tiempos donde Morena instala SECCIONALES como quien instala Starbucks, el PAN apenas logra instalar la esperanza.

Prospectiva o Profecía

La ciencia de la Prospectiva, esa disciplina que mezcla futurología con resignación, indica que el PAN no sólo no vencerá en el 27, sino que podría perder con más estilo.

Mientras Morena afilia, estructura y seccionales, los panistas siguen en modo PowerPoint: mucho esquema, poca acción.

La estrategia azul parece inspirada en el ajedrez, pero jugada con fichas de dominó.

Cada movimiento es lento, cada alianza es frágil, y cada sacrificio es negociado con la solemnidad de quien sabe que el tablero ya no es suyo.

Epílogo: CJTOWN y la Tragedia Invertida

Desde CJTOWN, ese laboratorio de metamorfosis ética, se observa el panorama con ironía y compasión.

El PAN, atrapado entre su pasado glorioso y su presente burocrático, se enfrenta a una elección que podría redefinir su existencia… o confirmar su extinción.

¿Será Sergio el elegido? ¿Será Austria la sacrificada? ¿Será Raúl el pluri que ríe último? Lo sabremos en el 27.

Por ahora, son sólo señales.

Sólo queda observar, reír, y seguir escribiendo columnas como esta, donde la política se convierte en performance, y la Prospectiva en tragicomedia.

