Los 3 de 3 de Adán Augusto

“A mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, sin agraviar a mis compañeros notarios”

Declaración de Adán Augusto López sobre su millonario ingreso no declarado.

Contrario a lo que el título de este texto pudiera sugerir, por esta ocasión no voy a referirme a la famosa iniciativa anticorrupción que comprende la declaración patrimonial, la declaración de intereses y el comprobante de pago de impuestos que si AdánAugusto López, líder de los Senadores de Morena, hubiera llenado como es debido, no estuviera actualmente en el ojo del huracán.

Por esta vez, vamos a dejar de lado las reglas de la política, para hablar de las reglas del beisbol. Es del común conocido, que cuando un bateador recibe 3 strikes, se considera ponchado, ypor ende, pierde su turno y con ello la posibilidad de anotar; ha de regresarse a la banca a rumiar su fracaso o su inhabilidad como bateador.

Don Adán se jacta de ser buen bateador, y aunque en la temporada pasada no pudo conectar el home run que andaba buscando, su habilidad con el rey de los deportes le ayudo a embasarse colándose a una de las almohadillas disponibles. Es cierto que fue una base por bolas, pero a final de cuentas siguió en el juego.

Solo que para esta nueva temporada, las cosas no pintan tan bien para don Adán. Apenas va la primera entrada, y ya le han acomodado dos strikes contundentes. Ambas pichadas han pasado por el mero centro del plato sin necesidad de aplicarles efecto. Nada de curvas, tirabuzones o sliders, un par de rectas bien colocadas que han dejado a don Adán nomas milando, con el mosquete al hombro como decía el famoso Avalos de la Peña.

¡Strike 1!, Caso Hernán Bermúdez Requena.

No se sabe a ciencia cierta si el primer strike lo agarro de sorpresa, o si ya lo venia venir y lo dejo pasar. Lo cierto que es muy poco creíble, que como gobernador del estado de Tabasco, no hubiera tenido, si no algún conocimiento, al menos sospechas de las actividades delictivas de quien fungió como su principal hombre al frente de la secretaria de Seguridad Pública del Estado.

Y parafraseando al otro, que tampoco sabía, haiga sido como haiga sido, don Adán resulta muy mal parado. Si sabia, pues porque sabía, y si no sabía, pues por lo mismo. Y no solo durante el periodo que estuvo al frente como gobernador, sino cuando fue Secretario de Gobernación.

Especialmente si tomamos en cuenta que durante el 2022, el grupo de hackers autodenominados La Guacamaya filtraron miles de documentos hackeados a la SEDENA, donde se daba cuenta que ya el Centro de Inteligencia Nacional conocía de los nexos de Bermúdez Requena con el crimen organizado. En ese momento don Adán debió haber conectado la pichada y mínimo se apuntaba un hit, pero la dejo pasar.

¡Strike 2! los 79 millones de pesos.

Aun no terminaba de prepararse el tabasqueño para la siguiente pichada cuando le cantaron el siguiente strike: una investigación de N+ exhibió que don Adán había recibo 79 millones de pesos durante los años 2023 y 2024, mismos que no estaban consignados en la declaración patrimonial que por ley debió presentar como servidor público.

Ante la presión pública, y las declaraciones de la propia presidenta Sheinbaum, “Que aclare el senador” no le quedo otra a don Adán de salir a tratar de demostrar que no había nada turbio detrás de la millonaria suma.

En un par de ruedas de prensa, por momentos contradictorio, el senador aseguro que si reporto ese dinero al SAT, para lo cual presentó las declaraciones fiscales correspondientes, pero fue incapaz de despejar la duda sobre el porqué no incluyó ese monto en su declaración patrimonial.

Don Adán justificó el ingreso con asesorías profesionales, participación en negocios, ingresos ganaderos y lo más socorrido en estos casos: herencias. ¿Se acuerda estimad@ lector@ de donde venia la fortuna de Pena Nieto? Si, también de una herencia.

En fin, de nueva cuenta queda don Adán mal parado. Si el dinero no era mal habido, ¿Por qué exponerse a una denuncia como esta? Tratar el de culpar a la “derecha conservadora” es poco creíble. Y si así fuera, eso no explica el porque de su omisión.

Hasta ahora el senador sigue en la caja de bateo, no ha acabado su turno, pero cada vez se le ve mas titubeante. No se le ven los reflejos y la presteza de sus primeras temporadas.

¿Estaremos ya, ante la posibilidad de que el intocable de AdánAugusto, hermano putativo de López Obrador, sea ponchado? O para que la estadística no le afecte, ¿habrá cambio de bateador? El tiempo nos dará la respuesta.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.