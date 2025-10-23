Logramos la aprobación de la eliminación de impuestos en aguinaldos, utilidades y horas extra

Publicidad - LB2 -

Los héroes de clase trabajadora han tenido una victoria. Los obreros del norte han tenido una victoria. La frontera más heroica que madruga y forja este país ha obtenido una victoria.



Hemos dado un paso crucial para la justicia fiscal en Chihuahua. La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado ha aprobado la reforma que impulsamos a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para eliminar los impuestos sobre aguinaldos, utilidades y horas extra.

Esta reforma no es un trámite más: es una conquista de la dignidad del trabajo, un acto de justicia para quienes cada día se levantan a producir, a generar, a construir el futuro de nuestro estado.

Durante años, el régimen fiscal ha castigado el esfuerzo de los trabajadores con un absurdo: cobrar impuestos por el simple hecho de tener empleo, por recibir un ingreso legítimo, por trabajar horas adicionales o por recibir lo que por ley les corresponde.



El ISR es, sin duda, el peor de todos los impuestos, porque no grava el lujo, ni la especulación; grava el trabajo. Es el impuesto a producir, a generar, a progresar. Es el castigo institucionalizado al mérito y la productividad.



El 35% de tu salario ya se va, quincena tras quincena, al gobierno y al fin de año, se vuelve a sangrar al trabajador en su aguinaldo, se vuelve a sangrar al trabajador que decide trabajar horas extra, se le vuelve a sangrar cuando recibe utilidades.

En Chihuahua dijimos basta. No más a un sistema que exprime al ciudadano que trabaja mientras los privilegios de la casta política siguen intactos. No más a un modelo fiscal que castiga al norte productivo mientras premia el dispendio del centro.

La eliminación del ISR en aguinaldos, utilidades y horas extra representa un alivio real para miles de familias chihuahuenses. Significa más dinero en el bolsillo de los trabajadores, más consumo local, más dinamismo económico, más empleos y mejores condiciones de vida. Significa que el esfuerzo de cada jornada se traducirá en bienestar tangible, no en recaudación injusta.

Con esta reforma avanzamos hacia un nuevo trato fiscal: uno donde se premie el trabajo, no la burocracia; donde se respete el esfuerzo, no se le castigue. Seguiremos empujando desde Chihuahua la agenda de la justicia fiscal, para que el país reconozca lo que aquí ya hemos entendido: que la verdadera prosperidad se construye cuando el dinero del pueblo se queda en el pueblo.

Desde la Fuerza del Norte, seguiremos defendiendo a quienes producen, a quienes trabajan, a quienes sostienen con su esfuerzo el desarrollo de esta tierra. Porque en Chihuahua, el trabajo no se castiga: se honra.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.