Lo que tú necesitas para crecer

¿Te has puesto a pensar qué cosas necesitas para mejorar tu vida, para crecer como ser humano, para superarte en tu persona, para desarrollar tu familia, realizar tu vocación, para que te vaya bien económicamente y para ser feliz; pero, además, para que esto suceda de forma generalizada en la sociedad en donde vives?

Pues bien, esto se llama el bien común, ¿sabías que este es el fin que tiene la política?

Así es, en efecto. El ser humano se desarrolla en sociedad e interactúa con otros seres humanos desde su nacimiento, esa interacción se vuelve más compleja en la medida en la que nos relacionamos con más seres humanos a lo largo de nuestras vidas; así luego de interactuar con nuestra familia, padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, nos llevamos con nuestros amigos, primero los vecinos, los hijos de los amigos de nuestros padres y los amigos de nuestros hermanos, nos relacionamos con nuestros compañeros de la escuela, del club social, cultural o deportivo, nuestros vecinos de la colonia en donde vivimos, los habitantes de nuestro municipio o entidad federativa en la que el municipio se encuentra y en el país en donde vivimos.

Toda esta interacción humana requiere de una organización para que podamos desarrollarnos como seres humanos y tener ese anhelado bien común.

Para ello se desarrolló el concepto de Estado.

El Estado se compone de cuatro elementos: Pueblo, Territorio, Gobierno y Estado de Derecho.

El Pueblo, es el elemento más importante del Estado, porque al componerse de todos los seres humanos que radican en un Territorio determinado, ellos son el fin último para la creación del concepto de Estado, que es el Bien Común.

El Territorio es donde se asienta el Pueblo, que es un lugar geográfico determinado en donde se establecen las condiciones en las cuales el Pueblo debe comportarse al vivir en dicho Territorio.

El Gobierno es el componente que, en una democracia, es designado directa o indirectamente por el Pueblo para llevar a cabo las actividades que establecen un orden para la convivencia del pueblo y dar las condiciones necesarias para generar el Bien Común.

Finalmente, el último elemento que integra un Estado es el llamado Estado de Derecho, que es un conjunto de normas sociales de conducta obligatorias para el Pueblo, incluyendo a los integrantes del Gobierno, que amalgama a los otros tres elementos del Estado, es decir, al Pueblo, Territorio y Gobierno, para darles una estructura de orden para el debido desarrollo del Bien Común.

En una democracia liberal, el gobierno se compone de tres poderes:

• El Poder Ejecutivo , que es el que administra a la nación en donde está el Estado.

• El Poder Legislativo , compuesto por representantes del Pueblo y de las divisiones territoriales internas del Estado (en México se llamas “Entidades Federativas”), en donde los representantes del Pueblo están en la Cámara de Diputados y los representantes de las Entidades Federativas están en la Cámara de Senadores. Estas dos cámaras en México se denominan Congreso de la Unión. Ellos decretan leyes que obligan al Gobierno y al Pueblo , y junto con el Congreso de la Unión, con mayorías especiales y los poderes legislativos de las Entidades Federativa, decretan cambios a la Constitución, que, junto con los Tratados Internacionales, constituyen la Ley Suprema del Estado.

• El Poder Judicial, se encarga de interpretar las leyes y hacer que se respete la Constitución. Además , imparte justicia, que es “la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde”, dirimiendo conflictos entre el Gobierno y los particulares y entre los particulares.

Pues bien, para que tengas los elementos necesarios en tu vida para que puedas crecer en libertad y que haya Bien Común, es necesario que el Estado se enfoque en ello. Para eso el Gobierno debe de darte:

• Seguridad.

• Justicia.

• Salud.

• Vivienda.

• Educación.

• Servicios Públicos (calles, alumbrado, parques, carreteras, puentes, puertos, etc . )

Estos son bienes que mínimamente debe de darte el Gobierno, y el Estado, con todos sus componentes descritos, debe de trabajar, a través del Pueblo, integrado por todos los seres humanos que residen en el Territorio, para lograrlo y generar el entorno necesario para que todos los individuos que integran el Estado logren sus anhelos en sus vidas, con su libre voluntad y esfuerzo.

Pero si el Gobierno no da esos elementos necesarios para que crezcas, y se dedica a dilapidar los bienes públicos para desarrollar empresas quebradas como PEMEX, construir trenes improductivos, y destruir obras aeroportuarias de manera irresponsable , y se roba el dinero en corrupción, no vas a tener ese anhelado Bien Común.

Carlos Angulo Parra Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.