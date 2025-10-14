Publicidad - LB2 -

“Tenemos las herramientas para ganar en las elecciones de 2027”

Discurso de la gobernadora Maru Campos Galvan,

en la XXXII asamblea estatal del PAN.

El domingo pasado, el Partido Acción Nacional llevo a cabo en Chihuahua capital, su XXXII Asamblea Estatal donde, entre otros temas, se dio formalidad a sus nuevos Comités Directivos Municipales, se ratificaron los candidatos a su Consejo Nacional y Estatal, y en donde la gobernadora, en uso de su legitimo derecho de ciudadana militante, dio un discurso como primera panista del Estado.

En dicha pieza oratoria, la gobernadora hizo mención de algo que, tanto para el panismo chihuahuense, como para el nacional, tiene mucha relevancia en tanto que ahora son una oposición que no encuentra su camino: las herramientas para ganar las elecciones.

Hagamos un somero análisis de las palabras de la señora Campos para ver si concordamos con su apreciación, o si de plano quien esto escribe, su servidor, discrepa de lo expresado por la mandataria estatal.

De entrada, creemos que volvió a caer en el lugar común que en general maneja la oposición a la 4T, y que evidentemente no les ayuda mucho a posicionarse como alternativa real de gobierno: destacó que el gobierno emanado de Morena, este compuesto por funcionarios relacionados con la delincuencia organizada.

No dudo que los haya, los tentáculos del crimen organizado son largos, y hay que seguir combatiéndolos como hasta el momento lo ha hecho el gobierno de la doctora Sheinbaum, incluso de manera mas eficaz a como lo hizo el propio AMLO.

Pero el hecho de que existan exgobernadores panistas vinculados al crimen organizado como Francisco Garcia Cabeza de Vaca y Luis Armando Reynoso Femat de Tamaulipas y Aguscalientes respectivamente, o de ex alcaldes panistas como Jesus Corona Damián, Agustin Toledano Amaro, también relacionados con organizaciones criminales.

O del propio Hugo Amed Schultz Alcaraz, este último exalcalde panista de Chínipas aquí en nuestro Estado de Chihuahua, y quien fue consignado por su colaboración con un grupo criminal y que derivó en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.

Tampoco se nos olvida la famosa exdiputada panista Lucero Sanchez Flores, mejor conocida como la chapo-diputada, quien terminara su carrera política declarando en el juicio realizado en los Estados Unidos en contra de su padrino político, el famoso narcotraficante.

Y desde luego, el mas famoso de los narcopanistas, el que dio inicio a la guerra que todavía sufrimos en nuestro país, y que fuera pieza clave en el desprestigio y derrota del panismo como fuerza nacional, el licenciado, la metralleta, Genaro Garcia Luna. De este la vileza de este individuo ya no hay mucho más que agregar.

En conclusión, sobre este tema, desgraciadamente ningún partido ni ninguna organización de la sociedad civil esta exenta de ser infiltrada por el narcotráfico y el crimen organizado, incluido el panismo. Por ahí van a avanzar muy poco, esa herramienta no les va a servir.

Después la gobernadora hizo un recuento de los logros sociales de su gobierno, destacadamente habló de Medichihuahua y Nutrichihuahua. Aquí si puede haber materia que les pueda ayudar con su intención de ganar las elecciones en el 2027.

Una de las medidas que tomo Lopez Obrador, y que en lo personal considero poco afortunadas, fue la desaparición del programa calderonista de salud pública denominado Seguro Popular. Este programa fue una de las pocas iniciativas del calderonato que tuvieron algún impacto positivo entre la población, y desaparecerlo de manera súbita, sin remplazo inmediato desde luego que afecto a la sociedad.

Ese impacto negativo inicial trato de ser paliado con la redefinición del IMSS como IMSS Bienestar, pero la gobernadora decidió que Chihuahua no participaría de dicha iniciativa y se creo localmente el sistema Medichihuahua, el cual brinda servicio medico a cualquier chihuahuense que no cuente con alguna otra cobertura.

Puedo estar de acuerdo o no con la gobernadora, lo importante es que se creo un sistema que ayuda a l@s ciudadan@s, más allá de las grillas entre un partido y otro. Esa es la finalidad de gobernar.

En el caso de Nutrichihuahua, la iniciativa de comedores comunitarios, desayunos escolares y entrega de despensas, están bien, pero no dejan de ser programas asistenciales sujetos a los vaivenes políticos. ¿Porque no se anima la gobernadora a dar el paso y convertirlos en programas constitucionales? Con ese paso se le quita el factor clientela, ¿no se quejan acaso de que los programas sociales tienen un uso clientelar?

Luego menciono la reactivación de las estancias infantiles, -otro error, en mi opinión, de la 4T- la dignificación de las condiciones laborales de las policías -con magros resultados- y la dignificación del transporte en Ciudad Juarez -donde se están quedando cortos-.

Y, para terminar, proyectó su inevitable conservadurismo al presumir la iniciativa estatal para el uso “correcto” del lenguaje, como si el uso de la lengua no fuera dinámico. Ni siquiera la Real Academia de la Lengua intenta evitar que la lengua española evolucione, ellos simplemente consignan y dan ordenamiento a lo que los hispanohablantes usan de hecho. Buena suerte con esta iniciativa.

Me queda un sabor ambivalente en las herramientas que presumió la gobernadora. Hay mucho lugar común, y, salvo Medichihuahua y Nutrichihuahua, muy poco contacto con la sociedad y sus necesidades. Un ejemplo es la presunción de haber transformado la realidad de Chihuahua capital desde el 2016 (¡periodo del gobernador Corral incluido!), como si los chihuahuenses de todo el Estado no supiéramos que la capital desde siempre ha sido privilegiada.

Por cierto, que bueno que la asamblea se realizó en la ciudad de Chihuahua para que atendiera la gobernadora, porque en ese desapego social muy propio del panismo, Maru Campos sale muy poco de dicha metrópoli; ya no se diga si se hubiera efectuado en una comunidad serrana, ahí si la gobernadora no se para ni por accidente.

En fin, creo que el panismo sigue teniendo la idea de que una burocracia fría pero eficaz es herramienta suficiente para un buen gobierno, les sigue faltando esa herramienta que le fue esencial al priismo en su momento, pero que perdieron al convertirse al neoliberalismo: la cercanía social.

Claro que es deseable un gobierno eficaz, indudablemente, pero la cercanía social es insustituible.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa.