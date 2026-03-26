Lamenta Sheinbaum rechazo a adelantar revocación de mandato en Plan B

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La presidenta destacó avances en reducción de gastos, pero cuestionó la decisión del Congreso.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que el Congreso no aprobara el adelanto de la revocación de mandato dentro de la reforma electoral conocida como Plan B, al considerar que esta medida no representaba un riesgo para el sistema democrático.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que, si bien la iniciativa logró avanzar en aspectos clave, la no inclusión de este mecanismo en los términos propuestos no es positiva para el país.

“La revocación de mandato existe pero no se aprobó que fuera en el mismo año que elecciones intermedias… por eso pienso que no es bueno para el país que no se haya aprobado”.

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Sheinbaum explicó que uno de los objetivos centrales de la reforma era reducir gastos en organismos electorales y congresos locales, así como disminuir el número de regidores en los municipios, medidas que sí fueron incluidas en el dictamen aprobado.

La presidenta subrayó que la reforma establece límites a las percepciones de funcionarios electorales, quienes no podrán ganar más que la titular del Ejecutivo federal, además de prohibir prestaciones adicionales como seguros médicos privados o esquemas especiales de retiro.

En el plano político, la mandataria indicó que corresponderá a los partidos de la coalición oficialista —Morena, PT y PVEM— definir el futuro de su alianza, aunque destacó que en conjunto han logrado impulsar reformas constitucionales relevantes en distintos ámbitos.

Asimismo, cuestionó los argumentos utilizados para rechazar el adelanto de la revocación de mandato, particularmente aquellos relacionados con un posible impacto electoral, al considerar que no existe evidencia de que esta medida favorezca a algún partido político.

El resultado legislativo refleja las diferencias internas dentro del bloque oficialista, en un contexto donde la reforma electoral avanzó parcialmente, dejando fuera uno de los puntos centrales planteados por el Ejecutivo federal.