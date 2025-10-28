La vida, la muerte y el arte de recordar

Publicidad - LB2 -

Octubre termina y con él se abre el umbral hacia una de las celebraciones más profundas y hermosas de México: el Día de Muertos. No es una fecha triste, aunque evoque la ausencia; es una cita luminosa con quienes amamos y ya no están físicamente. Es un puente entre dos mundos que nos recuerda que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino una parte inseparable de ella. En tiempos de prisa y distracción, esta tradición nos invita a detenernos, a mirar hacia dentro y a reconciliarnos con aquello que más tememos: la impermanencia.

En los altares florecen los colores del cempasúchil, el pan de muerto, las veladoras y las fotografías que nos devuelven sonrisas del pasado. Pero más allá de la estética, lo que realmente importa es la intención con la que recordamos. Celebrar el Día de Muertos no es solo una costumbre mexicana; es una práctica espiritual que enseña a aceptar la finitud con amor. Cada flor encendida es una manera de decir “gracias por haber existido”, y cada vela encendida es una promesa de que la memoria puede ser una forma de eternidad.

Pienso que quizás la humanidad todavía tiene mucho por aprender de esta visión. Hemos avanzado en ciencia, tecnología y comunicación, pero seguimos sin entender el misterio más básico: que la muerte no destruye, sino transforma. En el Libro tibetano de la vida y la muerte, Sogyal Rimpoché explica que comprender la muerte es, en realidad, aprender a vivir plenamente. Habla de cómo el miedo a morir nace del miedo a no haber vivido, de no haber amado con suficiente entrega, de no haber estado realmente presentes en la experiencia de estar vivos. Ese libro, tan sereno y tan sabio, nos recuerda que prepararnos para morir no significa obsesionarnos con el final, sino reconciliarnos con el principio de todo: el ahora.

Ojalá algún día evolucionemos como sociedad al punto de entender que la muerte no necesita ser silenciada, sino abrazada con dignidad. Que cada partida, aunque dolorosa, puede dejarnos una enseñanza sobre la fragilidad y el valor de la existencia. Si viviéramos conscientes de que todo puede cambiar en un instante, seguramente seríamos más amables, más compasivos, más presentes. Tal vez esa sea la verdadera lección del 2 de noviembre: que la vida merece ser celebrada mientras la tenemos.

A veces, detrás del colorido de las ofrendas y la música de los altares, se esconde también el dolor silencioso de quienes están viendo a un ser querido batallar con su salud. A esas personas, con todo el corazón, quiero decirles que lo siento profundamente. Que deseo que encuentren consuelo en la esperanza, en los recuerdos, en el amor que aún los une. Que haya paz en sus corazones, porque la vida —incluso en medio de la incertidumbre— sigue siendo un milagro.

El Día de Muertos es un recordatorio de que amar no termina con la muerte, y que honrar la memoria de alguien es también una forma de seguir compartiendo la vida con ellos. Que este 2 de noviembre nos encuentre con los ojos abiertos, con las manos dispuestas a ofrecer flores y con el alma abierta a entender que todo lo que nace, cambia, y todo lo que cambia, sigue siendo parte del mismo viaje. Que encontremos serenidad en la certeza de que, mientras haya amor, nadie muere del todo. Gracias por leer, yo soy Daniela Gonzalez Lara.

