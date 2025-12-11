La pertinencia social de los posgrados: ¿para quién investigamos?

Publicidad - LB2 -

Como investigadores, siempre se plantea la pregunta de para quién investigamos, lo cual es un dilema en relación con la función social de los programas de posgrado en México. Esta interrogante es de especial relevancia en nuestro contexto en Ciudad Juárez, donde la economía regional se basa en la industria maquiladora, que, en su mayoría, es de capital extranjero. Aunque la vinculación de las universidades y el sector industrial puede generar innovación tecnológica y fortalecer las oportunidades de empleo para los egresados, considero que existe un riesgo de que la investigación realizada en las instituciones educativas se realice de manera desproporcionada en buscar soluciones a problemas que benefician principalmente a la industria privada y extranjera, dejando a un lado las necesidades sociales de nuestra comunidad local. Este dilema se vuelve complejo al saber que los programas de posgrado nacionales son financiados mayoritariamente con fondos del erario público, lo que puede obligarnos a repensar la orientación y el impacto social de la investigación que realizamos.

La Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación (SECIHTI), a través del Sistema Nacional de Posgrados (SNP), establece claramente la pertinencia social como criterio para la evaluación, acreditación y financiamiento de los programas de posgrado nacionales. Es decir, los programas de posgrado deben mostrar un impacto social verificable que fomente la inclusión y la equidad, orientando la investigación hacia lasnecesidades de la sociedad mexicana. La literatura ha demostrado que la pertinencia social debe trascender la mera adecuación de los programas de posgrado al mercado laboral. Por ello, la responsabilidad social universitaria debe exigir que la investigación y la docencia estén enfocadas en las necesidades sociales del entorno, promoviendo el bienestar, la sostenibilidad ambiental y la justicia social.

De manera específica, Ciudad Juárez es un caso paradigmático en el que se observan tensiones entre la universidad, la industria y la sociedad, dado que alberga numerosas empresas maquiladoras que emplean a cientos de miles de trabajadores e ingenieros egresados de las instituciones educativas regionales. Sin embargo, aun con el dinamismo económico que se tiene, también existen profundas carencias sociales relacionadas con altos índices de pobreza, desigualdad estructural, problemas de inseguridad y violencia, flujos migratorios complejos, un alto deterioro ambiental y retos en salud pública. Esto puede deberse a que los trabajadores reciben salarios bajos y condiciones laborales reducidas en comparación con países desarrollados, lo que demuestra que el desarrollo económico alcanzado por la ciudad no se ha traducido en un desarrollo social para la población local. Por ello, en este contexto de Ciudad Juárez, debe buscarse que los programas de posgrado asuman un papel más activo en la generación de conocimiento orientado a la atención de los problemas de la sociedad.

En la práctica, a las instituciones de educación superior se les exige priorizar la vinculación, lo cual tradicionalmente se realiza con las industrias maquiladoras, motivadas por incentivos de financiamiento y por indicadores de productividad académica. Sin embargo, desde mi punto de vista, aquí se enfrenta una paradoja ética, ya que los recursos destinados a los programas de posgrado son públicos y terminan subsidiando la solución de problemas de empresas extranjeras, en las que las necesidades apremiantes de la sociedad no se atienden. Por tal motivo, Consideró necesario implementar estrategias institucionales que permitan realizar diagnósticos participativos que involucren a los actores sociales en la identificación de una agenda de investigación en la que se integren proyectos colaborativos multisectoriales, se propongan los indicadores de impacto social para los programas, se establezcan los medios de transparencia sobre los resultados de investigación financiada con recursos públicos y se integren de manera adecuada a estudiantes para empezar a fomentar la responsabilidad social en ellos.

Para concluir, estimados lectores, la pertinencia social de los programas es y debe ser un principio que guíe la investigación en las instituciones de educación superior. Considero que el SNP, en su marco normativo, es claro al establecer que la investigación financiada con recursos públicos debe priorizar el beneficio colectivo y el desarrollo sostenible. Hoy eso no quiere decir que ya no debemos colaborar con la industria, más bien es un llamado a lograr un balance entre la investigación que se dedica a esa industria y la investigación enfocada a la sociedad local para poder lograr así la misión social de las universidades, buscando con ello ser puentes de transformación y construcción de una sociedad más justa y equitativa.

