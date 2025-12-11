La nueva cara del fraude.

Publicidad - LB2 -

A la mayoría ya nos pasó: ser víctimas de un fraude. A veces lo admitimos, otras lo ocultamos, pero todos conocemos esa sensación incómoda de haber sido engañados. Lo preocupante es que ahora los fraudes no los comete un desconocido improvisado, sino la inteligencia artificial, convertida en la herramienta favorita de los delincuentes.

Deepfakes que imitan voces humanas con precisión quirúrgica. Videos donde figuras públicas parecen decir cosas que jamás dijeron. Llamadas generadas por algoritmos que suenan idénticas a un familiar o a un jefe. La IA eliminó la torpeza del fraude tradicional y lo reemplazó con exactitud, velocidad y una capacidad de engaño casi perfecta.

Y mientras esto ocurre, millones de mexicanos estamos completamente expuestos.

Ya no solo suplantan a celebridades o funcionarios; suplantan a nuestros bancos, a nuestros hijos, a nuestros jefes, a nuestras instituciones. El fraude se volvió masivo, accesible y casi indetectable.

El país ya empezó a reaccionar, aunque no al ritmo que exige el problema.

La presidenta Claudia Sheinbaum encendió la alarma al denunciar públicamente deepfakes que suplantaban su imagen para promover inversiones falsas, visibilizó la gravedad de la situación. Si pueden clonar a la presidenta, pueden clonar a cualquiera.

Legisladores han pedido que empresas como Google y YouTube regulen y retiren contenido manipulado que impulsa estafas. Hablan de responsabilidad compartida y de evitar que estas plataformas sigan lucrando con videos falsos que circulan como anuncios legítimos.

En Nuevo Leon ya se planteó una iniciativa para castigar con hasta 10 años de prisión la suplantación de identidad mediante IA. Es un primer intento de tipificar este delito dentro del marco penal mexicano.

Organismos bancarios como Cecoban advierten que la IA se está usando para burlar sistemas de reconocimiento facial y acceder a cuentas, una señal clara de que la seguridad tradicional ya no basta.

Son avances importantes, sí, pero todavía muy lejos de lo que México necesita.

La IA avanza minuto a minuto; la legislación avanza legislatura tras legislatura. Y en ese espacio, entre innovación y rezago, crecen los criminales. Esto es lo que sigue pendiente:

Una ley federal moderna sobre suplantación digital: no existe una norma nacional clara que defina, sancione y prevenga el uso malicioso de deepfakes y algoritmos generativos.

Responsabilidad obligatoria para plataformas: no puede seguir siendo voluntario detectar y detener contenido falso. Se necesitan reglas, plazos, sanciones y sistemas de identificación obligatorios.

Educación y protocolos de prevención: los ciudadanos deben saber detectar señales de riesgo. Las empresas deben reforzar su verificación. Las instituciones necesitan protocolos robustos contra suplantación.

Mientras no exista todo esto, estamos vulnerables.

Hoy, el fraude con IA es una crisis nacional de seguridad digital.

No una advertencia, no un riesgo futuro: una realidad diaria.

La inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria, pero también un arma cuando cae en manos equivocadas. Y si algo he aprendido como periodista, como ciudadana y como víctima es que:

México no puede seguir enfrentando fraudes del siglo XXI con leyes del siglo XX.

Urge legislar. Urge regular. Urge actuar.

Porque la defensa más poderosa que podemos tener frente a un estafador digital…

es una ley capaz de alcanzarlo.

Y en México, esa ley aún está por escribirse.

