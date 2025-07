La Narrativa del Miedo

Publicidad - LB2 -

Poco a poco, los ultraderechistas en México, han ido construyendo una narrativa de intranquilidad, inquietud, nerviosismo, sobresalto, espanto, miedo, pavor, y demás sinónimos que se les ocurra.

Es parte de su lucha contra el gobierno de la 4t, que los despojó de sus privilegios.

Es innegable que a la vuelta de siete años, han colocado en el imaginario colectivo, una profunda duda en los sectores afines a ellos, que les proporciona un ligero avance en su propósito desestabilizador.

La persistencia en la comunicación de mentiras, o simple desinformación, es una cualidad para desgastar. Eso dicen los que manejan el golpe Blando como estrategia.

Y hay que reconocerlo, el equipo de los radicales, han sido persistentes.

También hay qué decirlo, entre la metralla de manipulación mediática desinformativa, y la desfachatez de los funcionarios de la 4t, se ha raspado el barniz de la supuesta honestidad y moralidad que siempre presumió AMLO durante su gobierno.

Mucho les ayuda a los radicales, la excesiva confianza de los cuatroteístas y su evidente inclusión en las mismas garras de la corrupción.

Quizás no tan cínicamente como sus antecesores, pero sí, con la suficiente fetidez, como para desconfiar de ellos.

Frases que acumulan carga negativa.

“Los que no se alineen al régimen no tendrán contratos, permisos, trabajo ni oportunidades. “

“La propiedad privada será pisoteada “por el bien del pueblo”, y el que ahorre, el que trabaje, el que produzca… será señalado como enemigo.”

“Están desmantelando el Estado Mexicano.

Nos están quitando el país en tiempo real.”

“El periodista que diga la verdad, será censurado, callado, desaparecido o asesinado.

Los medios, cooptados. Las redes, reguladas. La crítica, criminalizada.”

“El empresario que se queje, será perseguido fiscalmente, exhibido, castigado.”

¡Dios mío, de dónde sacan esta basura!

Para la nación, es peligrosa esta narrativa extrema, pues al cabo de un rato se puede transformar en un discurso sedicioso.

¿Cómo desactivar esta narrativa?

La narrativa del miedo, cuando es sembrada con precisión, puede ser más corrosiva que una política fallida: genera parálisis, desconfianza y división.

Para desactivarla, se puede pensar en una serie de acciones que contrarresten no sólo el contenido, sino también la forma y el ritmo con el que se propaga.

Es un trabajo de rediseño de discurso, pero también de acciones de contención.

Difícil de armar, y más si andas distraído disfrutando las mieles del poder.

Porque ante la avería que produce la retórica del miedo unida al boquete abierto de los neocorruptos de color guinda, lo más difícil es la Reconstrucción del Imaginario Colectivo.

Volver a sembrar símbolos de esperanza y dignidad.

Reemplazar la retórica del miedo con imágenes vivas de resiliencia.

Crear símbolos de transición entre zozobra y fortaleza.

Es mucha chinga.

Simplemente pensar en la creación de una Estrategia Comunicacional Transparente, es pesado.

Responder con datos, pero también con narrativa emocional, no estaría de más, porque una estadística fría no compite con el miedo visceral. La mañanera no es suficiente.

Eso nos lleva desattollar el Storytelling como herramienta de difusión creíble. Los testimonios.

Crear comunicación en cadena de confianza.

El mensaje debe viajar por redes éticas y comunitarias, no sólo por medios institucionales.

Recomendable la Desarticulación Técnica de la Desinformación.

Mapeo del rumor: Identificar qué narrativas falsas se repiten, en qué sectores, y cómo se transforman con el tiempo.

Creación de observatorios éticos… Puntos focales que analicen la calidad informativa y emitan alertas simbólicas.

Estrategias novedosas.

Una novedad sería… La Activación del Sujeto Comunitario.

Reivindicar el valor del ciudadano informado.

Mostrar que el acceso veraz a la información es también un acto de resistencia.

Narrativas de reconstrucción compartida:.

Espacios que den voz a ciudadanos que protagonizan el relato contrario: el del reencuentro con el bien común.

Integración del Marco Ético-Simbólico

Construir retórica de defensa a través de un escudo narrativo: No sólo como marco jurídico-ficcional, sino como ética viva para discernir entre ruido y verdad.

Reconfigurar el miedo como oportunidad de transformación:

Tal vez desde CJTOWN, a través de los defensores de los principios de la 4T, se pueda plantear cómo el miedo enfrentado colectivamente deviene energía de cambio.

Pero naaaa, es pedirle peras al olmo.

En otras ocasiones, he dado recomendaciones a los pitufos para que construyan herramientas de lucha electoral, pero no salen de su zona de confort, alimentando su procastinación. No leen, no escuchan. No piensan.

Hoy, me ocupa descubrir que en su ceguera, los morenacos van deslavando el capital ideológico construido por su sacrosanto demiurgo y no se aplican a contener los daños.

Les puedo advertir que lo más difícil es la Reconstrucción del Imaginario Colectivo.

Andrés Manuel, se tardó 12 años en penetrar en el imaginario colectivo y arrebatarle el discurso al PRI, mucho esfuerzo para que se pierda en resbalones y traspiés.

Pero, ahí van a seguir.

Perdiendo puntos para la siguiente lucha electoral.

Odiaré decir… Se los dije…. Pero aquí está ¡Se los digo!

Raúl Ruiz