    agosto 11, 2025
    La inversión en investigación y desarrollo, un pilar para el crecimiento económico y social

    La inversión en investigación y desarrollo (I+D) es un pilar para el crecimiento económico, la competitividad y la calidad de vida en las sociedades en el mundo. Los países que invierten una mayor proporción de su Producto Interno Bruto (PIB) a la I+D generan avances tecnológicos más rápidamente, son productivos y competitivos, ya que generan y realizan empleos de alto valor agregado. La inversión en I+D entre los países de la OCDE promedia aproximadamente el 2.7% del PIB, estableciendo una referencia clara de lo que se considera un nivel competitivo a nivel global. No obstante, hay disparidad en este aspecto: aproximadamente el 50% de los países del mundo invierten menos del 0.5% de su PIB en este ámbito, lo que señala una brecha en la capacidad de innovación y desarrollo entre naciones.

    Captura de pantalla 2025 08 11 a las 7.33.48 a.m
    Inversión en Investigación y Desarrollo

    El gráfico muestra los 10 países que han invertido más en I+D recientemente, evidenciando que han convertido la innovación en una prioridad nacional y reflejando su liderazgo en sectores como tecnología, salud, automotriz y energías renovables. En contraste, hay países que dedican menos del 1% de su PIB a la I+D, como varios miembros de la Unión Europea y naciones como Irak, que solo asigna el 0.04% de su PIB an este sector. México invierte únicamente el 0.27% de su PIB en investigación y desarrollo, posicionándose en el puesto 80 a nivel mundial, considerablemente por debajo del promedio global y de los líderes en innovación.

    La evidencia es clara: los países que más invierten en investigación y desarrollo suelen experimentar un nivel de vida superior. Esta correlación se justifica por el hecho de que la inversión en I+D fomenta el crecimiento económico, la creación de empleos cualificados, la optimización de los servicios de salud y educación, y el avance de la infraestructura moderna. Esos países también tienen mayores indicadores de bienestar social, con mayor esperanza de vida y son sociedades más capacitada para afrontar los desafíos futuros. Por otro lado, países con escasa inversión en I+D enfrentan más obstáculos para crecer, innovar e incrementar la calidad de vida de su población. Por tal motivo, naciones como México deben reconocer la relevancia estratégica de invertir en I+D para competir a nivel global, y asegurar un futuro más próspero y equitativo para sus ciudadanos.

