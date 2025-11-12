Juan Gabriel: espiado por el gobierno.

Publicidad - LB2 -

El icono del Noa Noa está presente, son de esas cosas que pasan en la vida y quedan en el recuerdo vivo, pues a pesar de que el Divo de Juárez no está presente, es como si aún estuviera entre nosotros. No son palabras de nostalgia, son las expresiones que he escuchado y tratado de sintetizar en las siguientes oraciones que nacen del corazón de los juarenses y claro de todo México.

Nacido quizá en otra ciudad o en un pueblo, espiado por el gobierno, de quien encontramos una ficha que dice Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido con los alias de Juan Gabriel, o de Adán, no ha dejado de ser polémico. El expediente (Exp. 121-000-174) abierto por la Dirección Federal de Seguridad da cuenta que era un actor importante y por ello su inclusión entre los hombres y mujeres que fueron vigilados por el Estado.

- Publicidad - HP1

Datos de propiedades que fueron compradas a nombre de sus hermanos, el nombre de alguno de sus guardaespaldas, nombres de algunos de sus amigos íntimos y el cargo que tenían en el gobierno e incluso incidentes que sólo involucran su nombre son guardados en los ficheros de la dependencia federal.

La vida de Juan Gabriel pasó entonces por los escritorios y expedientes que se guardan en la Secretaría de Gobernación, persona de interés público, generador de opinión pública, cuya fortuna generada a través de la venta de sus millones de discos no tiene comparación alguna.

Del mito, la leyenda y la verdad habrá sin duda muchas inquietudes que no vamos a conocer mucho. El lanzamiento por una de las plataformas más rentables a nivel mundial de la vida íntima de Juan Gabriel, nos da una idea clara que, de niño, Alberto Aguilera Valadez, sufrió del abandono familiar y no tuvo los cuidados en el seno familiar.

En esas leyendas urbanas, datos sin confirmar por un servidor, surgen teorías conspiracionistas, señalando que la verdadera madre de Juan Gabriel era su hermana Virginia, quien lo habría dado a luz en la propia frontera de Ciudad Juárez, pero registrado en Parácuaro Michoacán.

Sobre su edad temprana, se mencionó el abuso sexual que tuvo por parte de un sacerdote. Esta declaración está basada en un testimonio de uno de sus amigos y citado en la serie biográfica de la que hemos mencionado. ¿Quién fue ese sacerdote? ¿Dónde? ¿Cuándo? Son algunas preguntas que no sabemos y que se fueron a la tumba.

La identificación de los juarenses con la figura del divo no tiene comparación alguna. Juan Gabriel, como se ha dicho en múltiples ocasiones, nació en Juárez, se hizo en Juárez y descansa en la memoria de los Juárez, e increíblemente, después de su lamentable muerte sigue en los corazones de los fronterizos.

La proyección del concierto grabado en Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México en el año de 1990, es decir, 35 años después en el zócalo de la capital del país y que tuvo además una cobertura mundial, es digno de analizar como un fenómeno de la comunicación y sociológico donde las masas se transforman y se convierten en un “monstruo” de mil cabezas. De ese tamaño es el fenómeno musical y legendario que ha hecho de Juan Gabriel la historia de superación.

En conclusión, la vida personal de Juan Gabriel no fue fácil. Desde temprana edad y hasta su adolescencia sufrió los efectos de nacer en casas humildes y su tránsito hacia la pubertad fue marcado por el abuso y abandono que la pobreza produce. Ya en su edad como compositor y artista consagrado, también sufrió el acoso de los medios de comunicación amarillistas que buscaban vender morbo. Fue entonces en su vida un artista de lo más denostado, mancillado y explotado con mentiras, calumnias y extorsiones sobre su vida.

En el campo político, su aprehensión en Ciudad Juárez, horas antes de presentarse en una de las ferias populares, tuvo desde luego un significado de persecución. Su vida fue espiada por el estado mexicano y se granjeó enemigos al mostrar interés por el partido en el poder, cosa que nunca le fue perdonada cuando la oposición llegó al poder.

Eduardo Borunda Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Máster en Administración y Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ex Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Juárez del Instituto Estatal Electoral, Ex Consejero Electoral para el IFE y IEE. Actualmente Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, institución de la que fue director del 2005 al 2010. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.