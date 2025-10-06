Intentos dinásticos.

Publicidad - LB2 -

Algunas entidades federativas renovarán gobernadora o gobernador en 2027; al menos en San Luis Potosí, Zacatecas y Guerrero existirían intentos de parientes directos de los actuales mandatorios por acceder a la silla del Ejecutivo local.

Aún y cuando la presidenta de México a través de una iniciativa de reforma constitucional intentó prohibir a partir del 2027 el nepotismo y la reelección en cargos de elección popular, los coordinadores parlamentarios de MORENA en las cámaras de diputados federales y senadores aunque sí lograron aprobarla, no pudieron o quisieron que entrara en vigor en 2027 sino hasta el 2030.

Los intereses del Partido Verde y PT, aliados del oficialismo, supuestamente chocaban con las limitantes de la nueva reforma. Algo creíble dado el carácter “pro parental” de estos partidos políticos, pero que también dejan ver la incomodidad del actual gobierno federal con líderes parlamentarios del oficialismoincapaces de cumplir con un nuevo esquema de distribución de poder.

Es así que en tácito desafío a Palacio Nacional, el Partido Verde pretende postular a la esposa del actual mandatario en San Luis Potosí. En este estado el Partido Verde ganó sin estar aliado a MORENA en 2021 y lo mismo proyectan para 2027, solo que la actual secretaria de gobernación federal es oriunda de este estado y podría encabezar la candidatura por los guindas, escenario que sacudiría la eventual participación de la hoy primera dama.

En abierto desafío al espíritu de la reforma anti nepotismo se encuentra uno de loshermanos del actual gobernador de Zacatecas, quien quiere sucederle a pesar de una cuestionada gestión y de que sería en dado caso el tercer hermano de sangre en ocupar el puesto más alto del gobierno local.

Es del dominio público que la familia del gobernador de Zacatecas ha ocupado por mucho tiempo múltiples y altos cargos políticos municipales, estatales y federales; hoy uno de ellos, el más destacado, es precisamente el coordinador de los diputados federales de MORENA, otro es senador de la República y es este quien quiere suceder a su hermano en el estado del Cerro de la Bufa.

MORENA aplicará una “regla anti nepotismo” válida en 2027 por lo que el hoy senador zacatecano morenista no tendría oportunidad para competir con los guindas, de no serenarse en su intención abriría una interesante competencia en Zacatecas con posibilidades tripartitas.

El caso más impresentable es el de Guerrero, donde el padre de la actual gobernadora (¿?) se mencionaba para sucederle; este personaje quien hoy es senador de la República y a quien se le imposibilitó competir en 2021 por decisión del INE le ha “bajado dos rayitas” a su aspiración luego de claros mensajes de la Presidenta de México y de la dirigencia nacional de MORENA. El bello, montañoso y bravío estado del Pacífico enfrenta como tantos otros, difíciles retos en materia de ingobernabilidad y violencia.

Los cambios de gobierno en sus tres niveles, al menos de manera inmediata, no deben ser dinásticos pues generan cacicazgos y son un retroceso en los procesos políticos democráticos que conduce a esquemas autoritarios y de mayor corrupción.

“¡Que esté sobre vosotros el temor de Yahveh! Atended bien a lo que hacéis, porque en Yahveh nuestro Dios no hay iniquidad ni acepción de personas ni soborno.”

(2 Crónicas 19:7)

