Inicia el “Claudismo”.

La presidenta de México cerrará este 5 de octubre su gira nacional con motivo de su primer informe de gobierno: “La Transformación Avanza”; hecho previsto a realizarse con una concentración multitudinaria en el corazón político del país y que serviría para marcar el inicio de la etapa donde su capacidad de gobernar se consolida.

Con varios escándalos a cuestas, el régimen surgido del Movimiento de Regeneración Nacional, sus liderazgos, cuadros y aliados tendrían que ajustarse a la conducción política que determine la presidenta de México. Finalmente, nuestro país sigue dentro del esquema presidencialista.

Esto implica que el Poder Ejecutivo cobra una mayor importancia en el direccionamiento y procesamiento de los asuntos públicos que el Poder Legislativo o el Judicial. En nuestro país desde siempre ha dominado por ejemplo, en mayor o menor medida, la figura del Tlatoani, del Virrey o del Presidente sobre otros poderes formales.

Es así que particularmente desde la consolidación de la República Liberal con Juárez, en México se ejerce de manera continua este tipo de régimen presidencialista. Hoy la primacía del Ejecutivo sobre los otros poderes apunta a contrapesos nulificados y a un grandísimo y discrecional margen de acción.

Luego de un periodo presidencial con una figura como la de AMLO, fundador del partido en el poder y con el mayor aliciente al interior del movimiento que logró imponerse aplastantemente en las elecciones de 2024; muchos cuestionan la inercia del lopezobradorismo y la conveniencia de que actores del pasado gobierno ocupen posiciones clave en el entramado actual de poder.

No es descabellado pensar en la existencia de tensiones entre poderosos grupos que detentaron gran influencia en el pasado gobierno federal y la actual administración, no lo sabemos a ciencia cierta pero varios indicios apuntan a una “sana distancia” entre quien hoy ocupa Palacio Nacional y su anterior inquilino hoy avecindado en Palenque.

Distancia natural pero no esencial. No se puede construir un segundo piso dinamitando el primero; el segundo piso de la “cuarta transformación” tendrá sus operarios y formas, pero seguirá la misma narrativa y metas, respetando al menos en lo fundamental el legado del de Macuspana.

A través de la “cero tolerancia a la impunidad” en ciertos casos, la presidenta de México ha actuado directa o indirectamente para dar un golpe de autoridad en sensibles áreas del entramado del poder.

La detención de un influyente mando de la Secretaría de Marina implicado en serias actividades ilícitas, así como más recientemente y por similares motivos del ex secretario de seguridad pública del Estado de Tabasco son acciones de alto calado por sus nexos e implicaciones políticas.

La abrogación de la política “abrazos no balazos”, la exhibición y debilitamiento al secretario de organización de MORENA “Andy” López, la aplicación de las iniciativas anti nepotismo y anti releccionista en el partido más importante, la fuertísima presión política sobre el coordinador de los senadores de MORENA y posibles acuerdos con los Estados Unidos de América sugieren que lo nuevo se sobrepone a lo pasado.

La gira “La Transformación Avanza” ha significado el acomodamiento real de liderazgos regionales al paraguas de la presidenta, ya sean figuras de la oposición o del oficialismo; gobernadores de MORENA, del Verde, de MC del PRI o del PAN; todos se adhieren abierta, tácita, necesaria u obligadamente a “el segundo piso de la transformación”.

El poder presidencial se siente en los estados y provoca en mayor o menor medida señales de obediencia, colaboración o hasta franca adulación. La mano de la presidenta pesa y podría descarrilar o apuntalar proyectos (incluidos los personales y de grupo), inversiones y obras.

Por eso expresiones como la del gobernador priista de Durango: “Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos, en Durango tiene amigos, siéntase como con su familia. A pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy ‘Claudista’, que no se les olvide”. Mucha Política.

“Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa, cae.”

(Lucas 11:17)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso.