Golpe al ego de Trump

Publicidad - LB2 -

El 10 de octubre de 2025 quedará marcado como una fecha simbólica en la historia reciente de América Latina. El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, ingeniera industrial, política y férrea opositora venezolana, por “su trabajo incansable promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Con este anuncio no solo se reconoce a una figura, sino a todo un pueblo que, por décadas, ha resistido bajo un régimen autoritario.

Machado, nacida en Caracas en 1967, no es una desconocida para el continente. Su trayectoria ha estado marcada por la denuncia de los abusos del chavismo y, especialmente, del gobierno de Nicolás Maduro. Desde su papel como diputada y luego como líder del movimiento Vente Venezuela, ha sido una voz incómoda, clara y, muchas veces, solitaria, que ha denunciado la erosión sistemática de las instituciones democráticas en su país.

- Publicidad - HP1

Que se le haya impedido competir en las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de haber ganado las primarias opositoras, es solo una muestra más de las múltiples formas de represión que ha enfrentado. Machado ha tenido que vivir en la clandestinidad, sortear amenazas, persecución judicial y campañas de desprestigio. El Nobel llega no como un premio de consolación, sino como un recordatorio al mundo de que la democracia sigue siendo un ideal por el que vale la pena luchar, incluso en las condiciones más adversas.

Este galardón no ocurre en el vacío. En un momento donde la democracia enfrenta desafíos globales, el Nobel de la Paz entregado a una mujer venezolana —la primera en la historia de su país en recibirlo— tiene una carga profundamente simbólica. Es una bofetada diplomática al régimen de Maduro y un mensaje potente para las fuerzas opositoras de América Latina: la comunidad internacional observa, valora y respalda las luchas legítimas por la libertad.

Al otro extremo del espectro político, Donald Trump, expresidente estadounidense y figura polémica del escenario internacional, había mostrado abiertamente su deseo de recibir el Nobel. Apostaba a que sus iniciativas diplomáticas, especialmente en Medio Oriente, le valdrían el reconocimiento. Sin embargo, su insistencia pública en merecerlo —una actitud contraria a la tradición del Nobel, que premia la discreción y la profundidad ética de las acciones— pudo haber jugado en su contra.

El desaire no fue menor. Desde la Casa Blanca hubo reacciones airadas, acusaciones de sesgo político y amenazas veladas de consecuencias diplomáticas contra Noruega. Este episodio revela más que una disputa por un galardón: expone cómo algunos líderes buscan instrumentalizar los símbolos del prestigio global para validar su narrativa política, incluso a costa de desvirtuar su esencia.

Machado, en contraste, nunca hizo campaña por el Nobel. Lo recibe no desde un estrado de poder, sino desde la resistencia. Y eso es justamente lo que le otorga una fuerza moral que trasciende fronteras. Su figura, más que un personaje político, se convierte en un símbolo de lo que aún puede significar la dignidad en política: perseverar, aun cuando todo parece perdido; creer, aun cuando las urnas están secuestradas; hablar, incluso cuando hacerlo pone en riesgo la vida.

El Nobel de la Paz de 2025 es, en última instancia, una afirmación del poder de las ideas sobre la fuerza. Un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, hay quienes siguen luchando por encender una vela. Y hoy, esa vela lleva el nombre de María Corina Machado.

David Gamboa Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.