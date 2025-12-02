Gertz Manero: nadando de a muertito.

Publicidad - LB2 -

“Nunca renunciare ni me iré antes”

Dicho de Gertz Manero a Lopez Doriga.

Alejandro Gertz Manero dio inicio a su carrera pública a mediados de los años sesenta, empezando en puestos menores hasta llegar, en el ya lejano 1975 a ocupar la titularidad de la Oficialía Mayor dentro de la entonces Procuraduría General de la Republica. Esto gracias al apoyo y protección del entonces Procurador General Pedro Ojeda Paullada.

- Publicidad - HP1

Esa posición le sirvió como trampolín para, al año siguiente, convertirse en el coordinador de la primera gran operación del Estado mexicana en contra del narcotráfico, la tristemente célebre Operación Condor. Aunque en apariencia, esta operación buscaba erradicar a los incipientes -o aun inexistentes- carteles de la droga mexicana, la realidad es que se trató de una operación de contrainsurgencia al más puro estilo de la guerra fría.

De la mano de la CIA, y en conjunto con la nefasta Dirección Federal de Seguridad, reprimieron, secuestraron, desaparecieron o asesinaron estudiantes, lideres sociales, obreros, y en general activistas que de manera legal o clandestina presentaran alguna oposición al régimen priista de la época. En pocas palabras, Gertz Manero tuvo participación en la llamada guerra sucia de los años setenta.

En el siguiente gobierno, ya con Lopez Portillo, y hasta 1982, ocuparía la titularidad de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, aun a la sombra de Ojada Paullada. Una vez terminado ese sexenio, pasaría a ocupar cargos en el campo académico; importantes, pero de menor relevancia.

Entre otras cosas, fue profesor en el ITAM y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue Coordinador de la Carrera de Derecho en la Universidad Anáhuac. También fue presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CENEVAL) Asimismo, fue fundador y director general del Instituto Técnico de la Procuraduría General de la República.

Seria en 1998, durante el periodo del flamante primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cardenas, cuando el Gertz Manero volvería a estar bajo los reflectores, al ser nombrado titular de la secretaria de Seguridad Pública del DF.

Ocuparía dicho cargo por dos años, desde el 98 y hasta el 2000, cuando el también flamante primer presidente de origen panista, Vicente Fox, lo llamó para ocupar la titularidad de la secretaria de Seguridad Publica Federal, cargo que ocuparía hasta el 2004, cuando decide “jubilarse”.

Regresaría a la vida publica en el 2009 al ser postulado a una diputación plurinominal por Movimiento Ciudadano, y ejercería hasta el 2012. Después, ya con Lopez Obrador a la cabeza del ejecutivo en 2018, seria llamado a ocupar la titularidad de la todavía PGR, para después, en enero del 2019 convertirse en la cabeza de la recién creada Fiscalía General de la Republica.

En esta posición, en la que se suponía que habría de permanecer por 9 años, y cuya principal característica y novedad seria la autonomía, solo alcanzó a llegar a 6, pues, como todos sabemos, el fiscal del fiasco, como le llamó el periodista Alejandro Paez Varela, acaba de solicitar licencia para irse de embajador a un país “amigo”.

Al hacer esta breve crónica biografía del también llamado fiscal florero, podemos ver que su principal habilidad es la de, como se dice coloquialmente, …nadar de a muertito.

Desde su primera asignatura importante al frente de la Operación Condor, podemos ver de manera constante que una y otra vez no hace nada relevante y mucho menos resuelve el problema que se supone se está atacando.

El crecimiento del narcotráfico y la aparición de los carteles de la droga como los conocemos ahora, iniciaron precisamente a partir de dicho operativo. Así mismo, uno de los principales problemas no resueltos durante el gobierno del Ingeniero Cardenas en la Ciudad de Mexico fue el de la seguridad, tendría que ser hasta la jefatura de la doctora Sheinbaum cuando realmente hubiera mejoras.

Lo mismo a nivel nacional, durante el gobierno de Fox, permaneció la situación de inseguridad que habría de verse exacerbada con las torpezas y corruptelas durante el gobierno de Felipe Calderón. Gertz Manero contribuyó a ello con su indolencia y su ineficacia.

Aun me resulta inexplicable entender que fue lo que Lopez Obrador esperaba obtener con este personaje al frente de la PGR/FGR …Y efectivamente nada se obtuvo.

¿Cuál es el legado de los 6 años de Gertz Manero al frente de la FGR? Ninguno positivo.

Ni siquiera los casos que se suponía eran los más fáciles de perseguir y castigar como la llamada Estafa Maestra, o el caso Odebrecht o el caso Segalmex, ninguno ha terminado en la consignación de algún alto funcionario, ya sea de las pasadas administraciones o de la actual.Vaya ya ni siquiera un caso tan emblemático y tan cercano a la militancia de la izquierda como el de los desaparecidos de Ayotzinapa pudo ser llevado a buen término.

En pocas palabras, seis años tirados a la basura en una de las materias que tanto dolor y desaliento generan en la sociedad mexicana: la impartición de justicia y seguridad pública.

Hace años, cuando la 4T apenas acababa de llegar al poder, le comentaba yo a un buen amigo que ahora es Senador de la República, la ineficiencia es otra forma de corrupción. Ese es el legado de Gerzt Manero, ineficiencia y corrupción derivadas de su única gracia: nadar de a muertito.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.