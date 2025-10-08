¿Gano Aldo Denigris o Gano el sistema?

Publicidad - LB2 -

La final de La Casa de los Famosos fue más que un espectáculo televisivo: fue un espejo de lo que somos. Un país que, entre risas, memes y votos por “simpatía”, sigue premiando la apariencia, la blanquitud y el apellido. Ganó el “blanco bonito”: el del linaje acomodado, la sonrisa medida y el libreto perfectamente ensayado. Ganó Aldo De Nigris… pero en realidad ganó el viejo sistema que sigue endiosando a quien encaja en el molde del privilegio.

Porque los De Nigris no son nuevos en esto. Traen la soberbia en el ADN. Su apellido se ha movido por años entre cámaras, espectáculos y comentarios clasistas disfrazados de humor. Y en este “experimento social” llamado reality show, se repitió la historia de siempre: el pueblo eligiendo al guapo que no incomoda, al que “cae bien”, al blanco que parece buena gente solo porque no levanta la voz ni dice groserías.

Aldo jugó un papel calculado, y eso hay que reconocerlo. No fue espontáneo, fue estratégico. Su “bondad” fue un guion bien aprendido y cuidadosamente moldeado —sí, con la asesoría de su tío Poncho, el experto en fabricar personajes que encajan en la tele mexicana como si fueran estampitas—. Le funcionó: se vendió la historia del hombre noble, equilibrado, el que no se mete en problemas. Pero claro, cuando no has tenido que pelear por ser escuchado o por ser tomado en serio, es fácil parecer calmado. Mientras tanto, a quienes sí mostraron emociones, contradicciones o simplemente humanidad, se les tachó de “villanos”. Porque en este país, quien se muestra tal cual es, incomoda. Y quien no tiene apellido famoso, se vuelve invisible.

Entre tanto libreto perfecto, hubo algo que merecía más aplausos: la participación de una mujer afromexicana. Su sola presencia fue un acto político. Sin embargo, la narrativa que se impuso fue la de su “insípida participación”. Qué curioso —o tal vez no tanto— que esos juicios vinieran de mujeres que, fascinadas por la mirada azul del “héroe blanco”, minimizaron a otras por no ajustarse a ese ideal de belleza colonial que todavía nos persigue.

A las mujeres negras y morenas se les exige carisma, fuego, intensidad… pero si lo muestran, se les tacha de conflictivas. Y si deciden ser tranquilas, se les llama aburridas. No hay forma de ganar cuando la vara con la que se mide el valor sigue siendo blanca.

La televisión, con toda su magia y su edición tramposa, sigue siendo ese espejo que nos devuelve lo que no queremos admitir: que seguimos eligiendo rostros bonitos sobre personas reales. Nos manipulan con música, con cortes convenientes, con “ediciones” que convierten a unos en santos y a otros en demonios. Pero el problema no está solo en los productores, sino en nosotros. Nos encanta el mito del héroe perfecto, del hombre que no se mancha, del rostro bonito que promete estabilidad emocional —aunque por dentro no haya nada más que aire y ego. Y ahí está el verdadero triunfo de La Casa de los Famosos: no el de Aldo, sino el del sistema que lo fabricó. Un sistema que mientras nos entretiene, refuerza la idea de que el privilegio es virtud y la diferencia se tolera solo si no molesta.

Porque este reality no fue un simple concurso. Fue una radiografía del México actual: un país donde el color de piel, el apellido y la compostura pesan más que la autenticidad o la historia. Donde la belleza se confunde con virtud y lo humano se vuelve sospechoso.

Tal vez la verdadera “Casa de los Famosos” no esté en la tele, sino en este país que todavía no se atreve a mirarse al espejo sin filtros.

