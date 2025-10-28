Game Over.

Publicidad - LB2 -

Megadeth — canción “Symphony of Destruction” (1992)

You take a mortal man / and put him in control.

- Publicidad - HP1

En Juárez, como en el país, el poder se escenifica, se instaura y luego observa cómo el territorio arde en silencio.

Tres imágenes, un mismo patrón: un partido que busca no morir sin autocrítica, un impuesto que parece pieza de recaudación y un concierto que reemplaza rutas de transporte.

Si verdaderamente “ponemos a un hombre mortal en control”, que no se convierta en dios del espectáculo, que rinda cuentas, que escuche réplicas, que responda. El territorio no se conquista con reflectores: se cuida con coherencia.

Hay semanas en que parece que el país se nos está escribiendo como en videojuego: un mal guion, un protagonista confundido y un jefe final que nunca muere. Solo que aquí, no hay botón de “reset”.

En Ciudad Juárez, el PAN decidió sorprender con Jorge Espinoza, como quien saca una carta vieja del mazo y dice: “¡sorpresa!”. Y sí, en una ciudad donde el panismo ha sido más sinónimo de nostalgia que de futuro, reaparece Espinoza, que alguna vez fue dirigente local, se “destapó” en 2015 sin mojarse mucho, y ahora vuelve en 2025 demostrando que en la política no hay muertos y en este caso ni herido estaba, un gobierno fallido y un PAN tan desgastado que parece mas club social en decadencia que otra cosa.

Independientemente del nombramiento del que fue nombrado, por la difusión que se le ha dado y por como lo ha acogido el mismo partido ¿Es el nuevo líder? ¿O solo es el último que apaga la luz? …Difícil saber. La cosa es que es interesante que de otro equipo este llegando gente que venga a nivelar un barco que esta con la pura proa de fuera, sin embargo puede ser una pieza interesante para el 2027 que usted no me dejará mentir, esta pieza si les puede hacer ruido a los que están figurando para las eventuales elecciones y a modo de chasquido de dedos los centre en una realidad, así que esperemos que Don Jorge con su experiencia y convicción les explique la diferencia entre el álbum de estampas y el álbum de Spotify hay una realidad que no están viendo y que la renovación debe ser de uno mismo, si así cual reel de superación personal de Instagram y ¿sabe que? Lo malo es que no estoy seguro si estén a tiempo.

Mientras aquí se juega al retorno azul, en la capital se decidió que el gran enemigo fiscal del Estado mexicano es… ¿!Los videojuegos!? Así como lo leen: los shooters, los RPGs, los sandbox. El gobierno federal, en su infinita sabiduría, propone un impuesto del 8% a videojuegos “violentos”. Porque claro, la violencia en México claramente viene de jugar Grand Theft Auto y no de los 50 mil muertos por crimen organizado. Seguro un Call of Duty es más peligroso que una plaza disputada en la frontera. La ironía es que el Estado que no puede controlar las balaceras reales, ahora quiere regular las virtuales y para colmo, esperan recaudar 183 millones de pesos, casi lo que se gasta un político en campaña sin facturas.

Lo más fascinante no es la medida, sino la lógica detrás: penalizar al gamer porque es más fácil que perseguir a una facturera, a lo mejor el siguiente paso será multar a los que ven películas de Tarantino o cobrar IVA por cada capítulo de “Narcos” que alguien vea en Netflix y con esto ahora si sacar a las calles a quienes con esfuerzo de sus padres o propios pueden solventar este entretenimiento.

En este orden de ideas de narcos, redes y expedientes, el caso de Víctor Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, merece mención especial; el dúo dinámico del outsourcing de lujo, las nóminas fantasma y las cuentas que aparecen y desaparecen como por arte de magia, años fugados, órdenes de aprehensión que parecen de papel y un sistema judicial que, o los protege, o no sirve para nada. ¿Y el castigo? Aún en veremos. Es el tipo de historia que en otros países tumba ministros, aquí.. aquí es solo otro martes.

Tres señales. Un mismo patrón: instituciones que no entienden a su gente, partidos que juegan a la resurrección y gobiernos que buscan enemigos fáciles en lugar de enfrentar la raíz del desastre.

La pregunta no es si el PAN retomará su camino, si el impuesto gamer recaudará algo o si Álvarez Puga terminará en prisión, la pregunta real es: ¿seguiremos aceptando estos simulacros como si fueran cambios reales? Porque no estamos hablando de un partido o movimiento, con estos temas abordamos de chile tomate y cebolla y es que si algo ha enseñado a nuestra sociedad, es que cuando la gente pierde la fe en las estructuras, se organiza desde abajo, se cuida sola… y luego vota con rabia o no vota del todo y eso, para el 2027, puede ser más disruptivo que cualquier plan político o medida fiscal.

Juárez merece líderes, merece creatividad política, no castigos digitales, merece justicia real, no detenciones teatrales, pero sobre todo, merece que dejemos de actuar como si las ironías del sistema fueran normalidad.

Porque si seguimos así, ni con “extra life” se salva este país.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.