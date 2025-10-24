Publicidad - LB2 -

Ayer leí una publicación de una chica que se quitó la vida. Su noticia se hizo viral, pues publicó en redes sociales su “última publicación”. Así fue como yusvely marianny compartió en su perfil un mensaje que te eriza la piel al leerlo: una joven de no más de 25 años que tomó la decisión de quitarse la vida. Su nota te hace sentir su dolor y la decepción que sintió por haber fallado a su mamá. Sin embargo, ella dice que disfrutes de la vida y comenta que le encantaba sentir los rayos del sol en su rostro y las gotas de lluvia en su cabello. Sin duda, una muestra de la importancia de la salud mental y de la comunicación y atención para los jóvenes.

Por otro lado, la historia de la recién coronada campeona del Mr. and Miss Universe 2025 en Inglaterra: una joven que, después de dos intentos quedando en tercer lugar, regresa a Ciudad Juárez como la mejor del mundo en su categoría de fisicoculturismo, Clarissa Armendáriz. Al igual que la historia antes mencionada, una joven de escasos 24 años que, en su entrevista en ADN El Podcast, nos comparte que la mentalidad y la comida son el secreto de su triunfo.

- Publicidad - HP1

¿Qué hace la diferencia entre la vida y la muerte? Estoy segura de que todos, en algún momento, pasamos por situaciones dolorosas y difíciles. Pero, ¿qué es lo que impacta en una joven para quitarse la vida y en otra para ser la mejor del mundo?

Clarissa lo menciona, y estoy de acuerdo con ella: la mentalidad. La salud mental hoy en día empieza a posicionarse como un tema de gran importancia, pero sin duda es tan determinante entre la vida y la muerte.

¿Qué pasaría hoy si te tocara vivir una situación difícil? ¿Estás lista y fuerte como para asegurar que tu decisión sea la vida o no la muerte?

Me vienen muchas cosas a la cabeza, pues yo misma soy muestra de lo que puede pasar cuando por tu mente pasa la idea de quitarte la vida. Quienes me conocen saben que soy una mujer alegre, sociable y afortunada de contar con amigas increíbles y, sin duda, unos papás, hermanos e hijos que valen todo el oro del mundo para mí. Pero he sentido esa idea de querer terminar con el dolor, de pensar que el suicidio es la mejor opción, y es ahí donde existe una diferencia entre la vida y la muerte.

Te invito a que te tomes un momento y fortalezcas lo hermoso y valioso de elegir la vida. Podrás pasar tormentas y decepciones que tal vez te lastimen, pero al final quien elige la vida eres tú. Y aunque en ese momento no puedas ver otras opciones, las hay, y a tu alrededor hay personas que, sin saberlo, piensan en ti; personas que ven en ti cosas que muchas veces tú no crees, como que eres valiosa e importante.

La diferencia entre la vida y la muerte es una decisión, y nadie más que tú puede tomarla.

Yusvely no pudo ver otras opciones, y Clarissa vio en su futuro algo que parecía imposible, logrando ser la mejor del mundo en su categoría, en una disciplina difícil.

Tengamos sensibilidad sobre la salud mental de quienes nos rodean. Tal vez alguien cercano a nosotros puede ser la siguiente mejor del mundo… o la chica que saltó para terminar con su vida.

Hoy doy gracias por un nuevo día: por la ducha refrescante y cálida de mis mañanas; por mi papá, que me hace sentir súper chica porque cuento con él; por mi mamá, que me bombardea de amor incondicional; por ese hombre que hoy me dice “te amo”; por mis hijos, que me inyectan energía y me sacan una sonrisa con sus juegos; por mis hermanos, que siempre están a un mensaje de WhatsApp para pelear o bromear; por mis amigas, que en los momentos difíciles me regalaron su hombro para llorar o su tiempo para platicar y reír.

Hoy valoro tanto poder salir de la cama y tener un buen día. Amo poder compartir una sonrisa con quien cruce mi camino. Sin duda soy muy afortunada de tener una profesión que me da tanto y me hace sentir útil y con propósito.

Agradezco la ropa que cubre mi piel y el techo que me protege de la lluvia. Agradezco poder deleitar mi paladar con cada delicia que como en especial lo que cocina macarena y, lo más importante, agradezco decidir cada día por la vida.

Con amor,

Erika Garay

Erika Garay Estratega de ventas y liderazgo femenino, Erika Garay inspira a romper techos y reescribir historias. Desde el diseño y las neuroventas hasta el coaching y la motivación, impulsa a mujeres a liderar con propósito. Voz de "En Positivo" y pluma de ADN A Diario Network, es guía en el camino hacia una vida plena, poderosa y sin límites.