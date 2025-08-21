Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 21, 2025 | 7:55
    InicioPlumas

    Entre el espejo y la balanza: ¿puede existir autoestima en cualquier cuerpo?

    Plumas

    Publicado el

    POR Erika Garay
    Publicidad - LB2 -

    ¿Qué te dice tu báscula o qué te dice el espejo? ¿Consideras que tienes una autoestima saludable? Regresando al gym, me puse a pensar en qué tan importante es tu apariencia en un mundo donde te juzgan por cómo te ves muy frecuentemente. Tu imagen puede determinar muchas cosas: tal vez te descarten en algún puesto porque no cumples con los estándares de imagen. Y no hablaré de todas las variables, porque pueden ser desde el color de piel, la altura, la ropa… yo elegí para debatir: el peso.

    Una persona que tiene sobrepeso puede ver afectada su imagen, y sin duda un mal aspecto puede impactar en su autoestima. Cuando estás en un polo del peso —ya sea el clásico “gordo” o “flaco”— suele haber una inconformidad. Al no sentirte a gusto con tu peso o imagen, no proyectas seguridad ni confianza, que son sumamente importantes en todos los ámbitos de tu vida.

    - Publicidad - HP1

    Tener una autoestima saludable es tener una imagen personal equilibrada: ni sentirnos menos que los demás ni tampoco superiores. Pero cuando no tenemos el peso o la imagen de belleza popular, solemos perder este equilibrio y tener una inconformidad con nuestra imagen.

    Una palabra importante es autoimagen, el cómo nos vemos a nosotros mismos. Pues una mujer delgada puede pensar que es gorda, basado en su métrica o en la imagen que tiene de lo que es, para ella, una persona delgada. O al revés: puede verse demasiado delgada y tampoco sentirse a gusto. Pero depende de nosotras, más que de la realidad, tener esa imagen positiva de nosotras mismas. Y no me confundas: no estoy diciendo que si tienes obesidad mórbida te ames tanto que te aceptes así e ignores que, sin duda, es un problema más allá de la imagen: un problema de salud física y mental.

    Entonces, regresemos al planteamiento principal: ¿puedes tener una autoestima saludable aun cuando tengas obesidad? Yo creo que debemos aceptarnos como somos, así como el día de hoy eres. Debes amarte y aceptarte. Sin embargo, creo que no debemos conformarnos y trabajar siempre en ser mejores. No caer en los extremos y reconocer cuándo, como yo hace unos días, acepté que era momento de regresar al gym y poner atención en mi peso.

    Mujer, te invito a que hoy te mires al espejo y ames cada parte de ti: esas arrugas, esas estrías, esa celulitis, esa lonja o esas piernas sumamente delgadas, o esos pechos pequeños o gigantes. Sea cual sea tu talla o peso, te invito a amarte con cada una de las características actuales. Pero no para ignorar la oportunidad de poner manos a la obra: hacer ejercicio, comer saludable y, ¿por qué no?, mejorar tu imagen en todos los aspectos. Seamos felizmente insatisfechas: busquemos siempre estar en constante evolución, crecimiento, transformación.

    No olvidemos que la imagen también se complementa con tu personalidad, con tu forma de tratar a los demás, con tu manera de reaccionar ante las sorpresas de la vida. A veces descubrimos que somos mucho más hermosas de lo que creíamos, y otras también que no todo en nosotras es dulzura y amor.

    Así que, ¿puede existir autoestima en cualquier cuerpo? Mi respuesta es sí. Con aceptación y equilibrio, sin conformismo, podemos tener conciencia de lo valiosas que somos, amarnos y trabajar en ser mejores.

    con amor
    Erika Garay

    Erika Garay
    Erika Garay

    Estratega de ventas y liderazgo femenino, Erika Garay inspira a romper techos y reescribir historias. Desde el diseño y las neuroventas hasta el coaching y la motivación, impulsa a mujeres a liderar con propósito. Voz de "En Positivo" y pluma de ADN A Diario Network, es guía en el camino hacia una vida plena, poderosa y sin límites.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 037 | Juárez vibra con nuevo festival

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio del podcast...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    Cuando el fuego alcance los 20 pisos

    Los bomberos de Ciudad Juárez son héroes sin capa, pero también sin equipo. Cada...
    Plumas

    En el marco del Día Nacional del adulto mayor; ¿Usted que observa?

    En México, los derechos de las personas adultas mayores están escritos en leyes, programas...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.