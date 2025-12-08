El verdadero control no es político… es mental

Publicidad - LB2 -

Si alguna vez has leído 1984 de George Orwell o al menos has visto memes del “Gran Hermano te observa”. Sabes que el libro trata sobre un gobierno que controla todo: lo que la gente dice, piensa y hasta recuerda.

Aunque es ficción, cada vez parece menos fantasía y más un manual adelantado de cómo los gobiernos del mundo intentan manipular la realidad. Y sí, México no es la excepción.

En 1984, el Partido domina a través de tres ideas clave: controlar la información, reescribir la historia y fabricar enemigos para mantener a la población distraída.

Ahora detente un segundo y piensa: ¿no te suena familiar? Nuestra política actual está llena de narrativas diseñadas para convencerte de que la realidad es solo una, la que ellos cuentan, aunque las calles, los datos y la vida diaria digan otra cosa.

Por ejemplo: cuando se reportan cifras de seguridad “a la baja”, pero tú sigues escuchando balaceras en tu colonia o te mandan mil mensajes de “llegué bien” porque caminar de noche sigue siendo un deporte extremo. O cuando se presume que “la economía va mejor que nunca”, pero vas al súper y tu cartera te dice exactamente lo contrario. Ese choque entre discurso oficial y experiencia real es muy Orwelliano: te dicen qué pensar… aunque tu propio día a día lo contradiga.

En 1984, el gobierno tiene un departamento que reescribe noticias y quema documentos. En México no necesitamos quemar papel: basta con inundar redes con versiones “corregidas” de la realidad, o presentar estadísticas acomodadas para que los números cuenten una historia diferente. Frases como “no pasó así”, “eso es campaña negra” o “los medios exageran” son formas modernas del famoso doublethink: creer dos cosas opuestas al mismo tiempo porque la autoridad lo dice.

Otra estrategia orwelliana es la creación del “enemigo”. En la novela, es Emmanuel Goldstein; en México, depende del sexenio: la prensa, los empresarios, los estudiantes, los jueces, los opositores, los científicos, los feministas, los activistas, o cualquiera que cuestione al poder. Convertir a un grupo en villano funciona: distrae, divide y mantiene ocupada a la sociedad debatiendo entre sí en lugar de analizar al gobierno.

¿Por qué debería importarle esto a los jóvenes? Porque el control narrativo afecta directamente tu futuro: tus oportunidades, tus derechos, tu libertad para cuestionar, tu capacidad de decidir con información real. Las nuevas generaciones son quienes más consumen información digital… pero también quienes más pueden ser manipuladas si no desarrollan pensamiento crítico.

La buena noticia: también son las generaciones más preparadas para detectar narrativas falsas. Tienen acceso a fuentes diversas, saben investigar, comparar y cuestionar. No necesitan que nadie les “diga qué pensar”; pueden llegar solas a conclusiones. Y eso, justamente, es lo que más teme cualquier poder con tendencias orwellianas.

Si algo nos enseña 1984, no es solo a temer un futuro distópico, sino a reconocer las señales antes de que sea tarde: cuando nos quieren vender verdades únicas, cuando reescriben lo evidente, cuando buscan dividirnos. Hoy más que nunca, la resistencia no se hace con armas: se hace con información, criterio y voz.

Orwell tenía razón. Y por eso toca leerlo… y despertar.

Mayra Machuca Abogada, Activista, Columnista, Podcaster. Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.