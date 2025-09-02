El valor de los límites.

Publicidad - LB2 -

Billie Eilish, “Your Power“ (2021)

“Try not to abuse your power.”

La política mexicana ha aprendido ideas llegan y transforman el tablero, pero esta transformación necesita algo más que presencia: exige responsabilidad.

Que la presidenta rinda cuentas con cifras fuertes es un paso.

Que reformemos el Poder Judicial por sufragio popular es un reto inédito. Sin embargo, si ese nuevo poder no se ejerce con imparcialidad y vigilancia ciudadana, se convierte en otra captura del sistema.

Billie Eilish lo resume mejor: el poder no se presume, no se explota, se respeta y esta nueva era de mujeres al frente merece algo más que promesas; merece justicia real.

Una de mis impresiones que he tenido desde que conocí el ambiente político es que las mujeres, sin excepción han hecho un papel (político) de relevancia, para bien o para mal, no son grises, ni tampoco pasan desapercibidas y es que sin lugar a dudas, siendo la política parte de la ciencias sociales, obviamente las mujeres nos llevan de calle porque es parte de su naturaleza, de ahí que, aunque se diga lo contrario, no hay familia mexicana, al menos, en la que no se viva un matriarcado así esté disfrazado de patriarcado a quienes les dan la última palabra: – “si, si amorcito, lo que tu digas”-.

Pues en este orden de ideas, el 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum siendo nuestra presidenta, presentó su primer informe de Gobierno desde Palacio Nacional. Expuso cifras positivas: reducción en homicidios, control de inflación, inversión creciente y recursos históricos para programas sociales. La aprobación pública respalda este arranque, con niveles que rondan el 70 % al 80 %; sin embargo, el verdadero reto no está solo en las cifras, sino en consolidar un aparato institucional que funcione más allá del entusiasmo coyuntural, la inversión privada, todavía rezagada, marcará si este proyecto de país puede sostenerse en el tiempo o no.

Y me parece muy curioso y no podría ni imaginar con algún antecesor de la presidenta que ese mismo día, entró en vigor la reforma judicial que rediseñó por completo al Poder Judicial federal y digo esto porque, es una nota tan importante que pudo verse opacado su informe…

Verá usted, México se convirtió en el primer país en Latinoamérica y muchos otros más en el resto del mundo, (al menos lo que mi conocimiento me da), en elegir a sus jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, así que el Senado tomó protesta a 881 nuevos juzgadores bajo medidas de seguridad excepcionales, mientras se instaló un nuevo órgano de administración judicial con figuras cercanas al Ejecutivo. La magnitud del cambio es inédita y su potencial transformador también, la cosa es que todo poder necesitacontrapesos y este rediseño institucional llega en un momento en que la capacidad operativa del Estado se refuerza, pero también se concentra.

La realidad es que la participación ciudadana en las elecciones judiciales fue apenas del 13 %, que para el experimento es una cifra preocupante, menos votos implican menos representatividad y si bien este nuevo esquema puede facilitar la implementación de políticas públicas coherentes con el proyecto gobernante, también abre la puerta a la captura política del sistema judicial, situación que deja de ser equilibrio y se torna en un modelo delicado, Un Poder Judicial legitimado democráticamente debe, sobre todo, operar con independencia para sostener la justicia, no para servir a una administración en turno, solo esperemos que se administre en todos los sentidos de manera muy pulcra, no vaya a terminar como santo cristo, como fue el caso del asistente de Noroña, perdón… compañero Noroña que dicho evento fue el epítome de la política performativa de los últimos tiempos convirtiendo el debate institucional en todo espectáculo digno de analizarse cuadro a cuadro y que termina siendo una obra maestra donde hay rasgos únicos como la cara de dicho asistente, Alito dando cachetaditas al estilo luchador, Noroña sacado de onda pensando que es lo mejor que puede hacer mientras podemos percibir que le temblaron las rodillas, la maroma caray del asistente que ni el circ du solei se la avienta, el otro tipo que no me acuerdo quien es, ese que con un gesto de seguridad y destreza le aplica un codazo al estilo Chuck Norris y bueno no la rueda de prensa que nos hizo la semana a todos, en fin; imagínese uste vivir en Suiza y perderse de todo esto.

La necesidad de normas claras no es materia de aplausos ni de protagonismo, debemos entender que estamos realmente en tiempos de transformación, nos guste o no, los límites operativos bien definidos son el mejor antídoto contra el caos político y ojo, no se trata de controlar por controlar, sino de ordenar para sostener lo que importa.

Si esta reconfiguración institucional logra mantener imparcialidad efectiva y transparencia en los fallos, el sistema podría estabilizarse y fortalecerse, pero si se compromete su independencia al servicio del Ejecutivo, volveremos a ver protestas en las calles y desgaste institucional como ya ocurrió en años recientes.

La legitimidad no se impone, esta debe construirse con normas firmes, vigiladas y justas, elreto de fondo no es solo elegir a los jueces, sino garantizar que su labor sea respetada, revisada y comprendida por una ciudadanía activa y de inicio y quizá sobre todo con el mismo personal que estará a su cargo y que tienen toda su vida haciendo lo que antes era la “carrera judicial”

La apatía no es opción, hoy más que nunca, cuidar los límites no es signo de rigidez, sino de compromiso con un país que quiere transformarse con orden, no con estruendo.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.